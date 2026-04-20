Happy SIM erhöht Datenrate im Unlimited-Tarif
Der Mobilfunkanbieter Happy SIM erhöht die Geschwindigkeit seines Unlimited-Tarifs und ersetzt ein bisher langsameres Angebot ohne Aufpreis.
Ab sofort stellt Happy SIM den bisherigen Unlimited Smarts Tarif mit 15 Mbit pro Sekunde ein und führt stattdessen den Unlimited Advanced Tarif mit 50 Mbit pro Sekunde ein. Laut Unternehmensangaben bleibt der Preis dabei unverändert. Die Anpassung betrifft das bestehende Portfolio und soll die Datenleistung verbessern.
Im Fokus stehen weiterhin zwei Haupttarife. Der 60-GB-Tarif für 9,99 Euro pro Monat gilt als Bestseller und ist monatlich kündbar. Zusätzlich wird ein Anschlusspreis von 9,99 Euro berechnet. Der Unlimited Advanced Tarif wird mit 19,99 Euro monatlich positioniert und bietet unbegrenztes Datenvolumen.
Neue Tarifstruktur mit einheitlicher Geschwindigkeit
Alle angebotenen Tarife nutzen das Telefónica-Netz und unterstützen 5G. Die maximale Downloadgeschwindigkeit liegt laut Anbieter einheitlich bei 50 Mbit pro Sekunde, mit reduzierter Geschwindigkeit nach Verbrauch oder im Rahmen technischer Einschränkungen.
Wichtige Tarifmerkmale
- Allnet-Flat für Telefonie und SMS
- 5G-Unterstützung im Telefónica-Netz
- Monatlich kündbare und 24-Monats-Optionen
- Einheitliche Datenrate von bis zu 50 Mbit pro Sekunde
Neben den flexiblen Tarifen werden auch Varianten mit 24 Monaten Laufzeit angeboten. Diese unterscheiden sich durch leicht reduzierte Monatspreise oder zeitweise Freimonate, abhängig vom gewählten Paket.
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
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