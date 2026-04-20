Happy SIM erhöht Datenrate im Unlimited-Tarif

Der Mobilfunkanbieter Happy SIM erhöht die Geschwindigkeit seines Unlimited-Tarifs und ersetzt ein bisher langsameres Angebot ohne Aufpreis.

Ab sofort stellt Happy SIM den bisherigen Unlimited Smarts Tarif mit 15 Mbit pro Sekunde ein und führt stattdessen den Unlimited Advanced Tarif mit 50 Mbit pro Sekunde ein. Laut Unternehmensangaben bleibt der Preis dabei unverändert. Die Anpassung betrifft das bestehende Portfolio und soll die Datenleistung verbessern.

Im Fokus stehen weiterhin zwei Haupttarife. Der 60-GB-Tarif für 9,99 Euro pro Monat gilt als Bestseller und ist monatlich kündbar. Zusätzlich wird ein Anschlusspreis von 9,99 Euro berechnet. Der Unlimited Advanced Tarif wird mit 19,99 Euro monatlich positioniert und bietet unbegrenztes Datenvolumen.

Neue Tarifstruktur mit einheitlicher Geschwindigkeit

Alle angebotenen Tarife nutzen das Telefónica-Netz und unterstützen 5G. Die maximale Downloadgeschwindigkeit liegt laut Anbieter einheitlich bei 50 Mbit pro Sekunde, mit reduzierter Geschwindigkeit nach Verbrauch oder im Rahmen technischer Einschränkungen.

Wichtige Tarifmerkmale

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

5G-Unterstützung im Telefónica-Netz

Monatlich kündbare und 24-Monats-Optionen

Einheitliche Datenrate von bis zu 50 Mbit pro Sekunde

Neben den flexiblen Tarifen werden auch Varianten mit 24 Monaten Laufzeit angeboten. Diese unterscheiden sich durch leicht reduzierte Monatspreise oder zeitweise Freimonate, abhängig vom gewählten Paket.

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