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Samsung Galaxy S27 Ultra soll 2027 neuen Standard einführen

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| 1 Kommentar

Samsung nutzt die Galaxy S-Reihe in der Vergangenheit, um einen neue UFS-Standard bei den eigenen Smartphones einzuführen. UFS ist ein Speicherstandard und es ist die Abkürzung für „Universal Flash Storage“. Ganz neu ist UFS 5.0.

Es wäre durchaus möglich, dass wir Ende des Jahres noch erste Smartphones mit UFS 5.0 sehen werden, was mit 10,8 Gbps übrigens fast doppelt so schnell wie UFS 4.0 ist, aber die meisten Highend-Modelle werden diesen Schritt erst 2027 gehen.

Wie auch Samsung, wie man aus dem Heimatland hört, die Galaxy S27-Reihe soll den Anfang machen. Wobei nicht alle Modelle auf UFS 5.0 sehen, nur beim Ultra dürfte es sicher sein. Ich vermute, dass auch das neue Samsung Galaxy S27 Pro mit dabei ist, beim Samsung Galaxy S27 und Plus-Modell rechne ich nicht damit.

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20. April 2026 | Jetzt lesen →

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  1. hugo 💎
    sagt am

    Okay und was bringt das für den user ?

    Antworten

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