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Splinter Cell: Ubisoft plant Remake für 2027

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Splinter Cell bekommt ein Remake, das ist seit Jahren offiziell, aber seit Jahren schweigt Ubisoft auch dazu. Letzten Sommer gab es ein kleines Lebenszeichen, aber mehr nicht, gezeigt wurde nichts. Und was ist mit einem möglichen Datum?

Eigentlich sollte Splinter Cell noch 2026 erscheinen, aber laut Tom Henderson wurde es intern auf 2027 verschoben. Konkreter wird die Quelle nicht, es ist also unklar, ob wir vom ersten oder zweiten Halbjahr bei diesem Spiel sprechen.

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Es gibt ein paar Spiele, auf die ich besonders gespannt in den nächsten Jahren bin und die nicht den Hype…

20. April 2026 | Jetzt lesen →

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