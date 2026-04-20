Splinter Cell: Ubisoft plant Remake für 2027

Splinter Cell bekommt ein Remake, das ist seit Jahren offiziell, aber seit Jahren schweigt Ubisoft auch dazu. Letzten Sommer gab es ein kleines Lebenszeichen, aber mehr nicht, gezeigt wurde nichts. Und was ist mit einem möglichen Datum?

Eigentlich sollte Splinter Cell noch 2026 erscheinen, aber laut Tom Henderson wurde es intern auf 2027 verschoben. Konkreter wird die Quelle nicht, es ist also unklar, ob wir vom ersten oder zweiten Halbjahr bei diesem Spiel sprechen.