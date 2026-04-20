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Mercedes überrascht mit weiterer Ankündigung zur C-Klasse

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Der neue Mercedes-Benz C 400 4MATIC elektrisch. Mercedes-Benz C 400 4MATIC el…

Den elektrischen CLA gibt es bei Mercedes auch als Kombi und BMW hat beim neuen i3, sprich dem elektrischen 3er, schon den Touring angeteasert. Doch einen Kombi als Antwort auf den BMW i3 Touring wird es nicht geben, so Mercedes.

Robert Lesnik gab bei Autocar an, dass diese Autos „niemand kauft“ und man zwar immer wieder von der Presse gefragt wird, die Realität aber anders aussieht. Bei der elektrischen C-Klasse, die heute gezeigt wurde, gibt es also keinen Kombi.

Dabei würde der Designer gerne ein solches Auto für Mercedes entwerfen, denn sein erstes Auto war ein Kombi und er ist ein großer Fan davon. Man „soll niemals nie sagen“, aktuell gibt es aber keine Pläne dafür. Wundert mich, denn bei einer C-Klasse fände ich einen größeren Kombi wesentlich sinnvoller als beim CLA.

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20. April 2026 | Jetzt lesen →

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