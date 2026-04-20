Roborock Qrevo S Pro startet für 589 Euro

Roborock bringt mit dem Qrevo S Pro ein neues All-in-One-Gerät für die automatisierte Bodenreinigung auf den Markt.

Der Roborock Qrevo S Pro ist ab dem heutigen 20. April 2026 erhältlich und wird zum Preis von 589 Euro angeboten. Das Modell folgt auf frühere Erfolgsserien von Roborock und soll vor allem bei Saugkraft, Navigation und Selbstreinigung nachgelegt haben.

Im Fokus steht eine kombinierte Reinigung aus Saugen und Wischen. Laut Hersteller erreicht das Gerät eine Saugkraft von 18.500 Pa und nutzt eine Anti-Tangle-Bürste, um Haare ohne Verheddern aufzunehmen.

Für die Navigation kommen LiDAR-Technik und Hinderniserkennung zum Einsatz, wodurch auch unaufgeräumte Bereiche berücksichtigt werden sollen.

Roborock Qrevo S Pro mit Selbstreinigung und Dockingstation

Die Dockingstation übernimmt laut Roborock zentrale Wartungsaufgaben. Dazu zählen die automatische Staubentleerung, das Nachfüllen von Wasser sowie die Reinigung der Mopps bei bis zu 75 Grad. Eine Warmlufttrocknung soll Feuchtigkeit reduzieren und Gerüche vermeiden.

Wichtige Funktionen im Überblick

Saugkraft von 18.500 Pa

Rotierende und anhebbare Wischmopps

Automatische Selbstreinigung in der Station

LiDAR-Navigation mit Hinderniserkennung

Gesteuert wird das Gerät über die Roborock-App, über die sich Reinigungspläne, Sperrzonen und spontane Einsätze konfigurieren lassen. Das Modell erscheint in Schwarz und Weiß.

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