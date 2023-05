Elektroautos: Diese Autobauer verschlafen den Wandel

Das Global Automaker Rating 2022 des International Council on Clean Transportation ist da und bietet einen umfassenden Überblick über die Leistung der globalen Automobilhersteller beim Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen (Zero Emission Vehicles, ZEV).

In der ersten Ausgabe der detaillierten Analyse führen Tesla und BYD die Rangliste an. Die 20 weltweit führenden Hersteller wurden anhand ihrer Verkaufszahlen, Maßnahmen und ZEV-Strategien in sechs wichtigen globalen Märkten bewertet.

Interessant dabei: Alle fünf in Japan ansässigen Hersteller sowie Tata aus Indien belegen die letzten Plätze in der Bewertung. Die meisten Autohersteller erzielten jedoch gute Ergebnisse in mindestens einer Metrik, auch die deutschen Hersteller, was die Komplexität und den Umfang der ZEV-Umstellung sowie die unterschiedlichen Herangehensweisen der Autohersteller verdeutlicht.

Die Bewertung der aktuellen Maßnahmen und Zukunftsstrategien jedes Herstellers basiert auf Informationen, die bis Ende 2022 gesammelt wurden. Die 10 Indikatoren wurden entwickelt, um den Fortschritt im Laufe der Zeit zu verfolgen, und die Bewertung soll jährlich aktualisiert werden.

Automobilhersteller im Kampf um emissionsfreie Zukunft

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtbewertungen und die Bewertungsergebnisse für 2022 auf der linken Seite, die die Vergleichsposition jedes Unternehmens bei der Umstellung auf ZEV widerspiegeln. Die grün dargestellten „Leader“ erzielten die besten Ergebnisse im oberen Drittel der Bewertung (66,7-100), die gelb dargestellten „Transitioners“ im mittleren Drittel (33,4-66,6) und die rot dargestellten „Laggards“ im unteren Drittel (0-33,3).

Die Metriken, aus denen sich diese Ergebnisse zusammensetzen, sind laut ICCT aufgrund der Komplexität der ZEV-Umstellung bewusst breit angelegt.

Die Säule „Marktbeherrschung“ umfasst zwei Metriken, die den Fortschritt jedes Automobilherstellers bei der Umstellung seiner eigenen Flotte auf ZEVs widerspiegeln.

Die Säule „Technologieperformance“ besteht aus fünf Metriken, die eine Bewertung der Attraktivität der Angebote eines Automobilherstellers für eine wachsende ZEV-Kundenbasis mit den Fortschritten bei der nachhaltigen Produktion und Beschaffung kombinieren, die für einen vollständig dekarbonisierten Verkehrssektor erforderlich sind.

Die drei Metriken, die die Säule „Strategische Vision“ bilden, zeigen das Engagement jedes Unternehmens für seine eigene ZEV-Zukunft.

Die Endergebnisse der Bewertung sollen somit einen zusammenhängenden Überblick über den aktuellen Stand der ZEV-Transformation bieten.

