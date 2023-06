Elektroautos: Schlechte Nachricht für Ladesäulen

Mit einer neuen Ladesäulenverordnung wurde vor knapp zwei Jahren beschlossen, dass man an öffentlichen Ladesäulen, die neu errichtet werden, immer mit einer Karte zahlen können muss. Ich habe schon im September 2021 kritisiert, dass man sich da viel Zeit lässt, denn die Regelung war erst für den 1. Juli 2023 vorgesehen.

Doch selbst dieses Ziel wird man nicht einhalten können, denn der Bundesrat hat die Regelung auf den 1. Juli 2024 verschoben. Es können also noch über ein Jahr neue und öffentliche Ladesäulen aufgestellt werden, an denen man nicht mit einer normalen Kreditkarte kontaktlos zahlen kann. Doch warum verzögert sich das?

Die Bundesregierung ist weiterhin der Meinung, dass es „auf dem Markt noch kein ausreichendes Angebot an Ladesäulen, die diese Vorgaben erfüllen“ gibt. Es gibt zwar eine „Forderung“ für ein einheitliches Bezahlsystem an Ladesäulen, aber mehr ist es in diesem Jahr nicht drin. Finde ich schade, das wäre eine wichtige Regelung.

