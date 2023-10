Elektroautos von Volkswagen: VW steuert auf ein Problem zu

Volkswagen konnte sich im ersten Halbjahr 2023 durchaus gut bei Elektroautos steigern und auch das dritte Quartal lief noch ganz gut. Aber man merkt schon, dass die Nachfrage nachlässt, denn das Wachstum bei VW geht gerade zurück.

Zwischen Januar und September konnte man 531.500 vollelektrische Modelle an Kundenübergeben, was einem Wachstum von 45 Prozent entspricht. Im ersten Halbjahr lag das Wachstum noch bei 68 Prozent und VW spricht es auch offen an.

Volkswagen kämpft mit der Nachfrage

Der „Auftragseingang“ liegt derzeit unter den „ehrgeizigen Zielen“ von VW und der Fehler ist natürlich nicht bei Volkswagen zu suchen, es ist natürlich die „allgemeine Marktentwicklung“, so VW, welche derzeit „hinter den Erwartungen zurückbleibt“.

Elektroautos machen mittlerweile 7,9 Prozent bei den Gesamtauslieferungen aus, im Vorjahreszeitraum lag der Anteil bei 6,1 Prozent. Das ist auch nicht unbedingt die Steigerung, die ich erwartet habe, wann man 2025 Marktführer werden möchte.

Volkswagen wächst kaum in China

Das nächste Problem wird sichtbar, wenn man sich die Regionen anschaut, denn in Europa konnte VW ordentliche 61 Prozent wachsen, in den USA sogar 74 Prozent und in China waren es nur 4 Prozent mehr bei den Elektroautos, das ist nicht gut.

China ist mittlerweile der größte und wichtigste Markt für Elektroautos und um hier überhaupt wachsen zu können, musste Volkswagen sogar erst den Preis des VW ID.3 und später auch den Preis des VW ID.4 senken. Da stellt sich auch die Frage, ob die Nachfrage ohne diesen Preisnachlass vielleicht rückläufig gewesen wäre.

Ich bin gespannt, wie sich das im vierten Quartal entwickelt, aber wenn VW in der Einleitung einer Pressemitteilung von einem schlechten „Auftragseingang“ spricht, dann steuert man auf ein Problem zu. Eines, welches sogar 2024 anhalten könnte.

Volkswagen ist vielen zu teuer geworden

Das Fazit vieler potenzieller Kunden und Medien ist eindeutig: Die Elektroautos von Volkswagen sind gut und eine Empfehlung, sie sind aber zu teuer und vor allem mit Blick auf die Konkurrenz müsste VW die Preise senken, um die Lage zu bessern.

Doch da Volkswagen die Gewinnmarge ebenfalls steigern möchte und es hier in Europa noch ganz gut läuft, wird man diesen Schritt vermutlich so lange es geht hinauszögern. Doch spätestens ab 2024 dürfte der Druck der Konkurrenz auch in Europa zu groß werden, der Preiskampf bei Elektroautos deutet sich bereits an.

