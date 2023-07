Hyundai Ioniq 5 N: Performance-Elektroauto kommt diese Woche

Hyundai hat in den letzten Wochen ein paar Details zum Ioniq 5 N vorab geteilt, wie den Fake-Schaltvorgang und den neuen Fake-Sound für das Elektroauto. Doch jetzt steht die Weltpremiere an, denn der Hyundai Ioniq 5 N wird am 13. Juli gezeigt.

Die Marke hat sich sehr passend dazu Goodwood Festival of Speed herausgesucht und wird noch diese Woche die Details zum Hyundai Ioniq 5 N nennen. Um 14:30 Uhr wird die Performance-Version gezeigt, wir werden natürlich darüber berichten.

Es ist übrigens das erste vollelektrische N-Serienmodell von Hyundai und „wird die Elektrifizierung des Unternehmens stark beeinflussen“. Mal schauen, ob wir auch direkt einen Preis bekommen, ich vermute, man fokussiert sich erst auf die Specs.

Hyundai Ioniq 5 N: Weltpremiere Livestream

