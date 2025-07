Elli Charger 2: Neue Wallbox von Volkswagen

Die Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) hat mit dem Elli Charger 2 eine neue Wallbox mit intelligenten Ladefunktionen auf den europäischen Markt gebracht.

Die Wallbox ermöglicht das preisoptimierte Laden von Elektrofahrzeugen mit solarem Überschussstrom. Das heißt, das Fahrzeug wird bevorzugt dann geladen, wenn der Strom entweder besonders günstig ist oder überschüssiger Solarstrom aus der heimischen Photovoltaikanlage zur Verfügung steht.

Damit will Elli die Integration erneuerbarer Energien fördern und die Ladekosten für Elektrofahrzeuge senken. Darüber hinaus kooperiert Elli mit dem norwegischen PV-Anbieter Otovo, um seinen Kunden die Möglichkeit zu bieten, eine Photovoltaikanlage direkt über ausgewählte Volkswagen Händler in Deutschland zu beziehen.

Der Elli Charger 2 bietet eine Vielzahl weiterer Funktionen. Neben dem preisoptimierten Laden passt er sich flexibel an die Dynamik des Strommarktes an, um Ladezeiten mit niedrigen Stromkosten zu nutzen. Der Charger 2 ist in vier Versionen für 28 europäische Märkte erhältlich und unterstützt Fahrzeuge mit einem Typ-2-Ladeanschluss.

Darüber hinaus ist die Wallbox sowohl für die private als auch für die öffentliche Nutzung geeignet und bietet dank zukünftiger Eichrechtskonformität Transparenz bei den Ladekosten. Durch cloudbasierte Software-Updates bleibt das Gerät bestenfalls auf dem neuesten Stand der Technik.

Weitere Informationen zum neuen Charger und den Angeboten von Elli findet ihr online.

