Elon Musk bittet zur Kasse: Das ist das neue Twitter-Abo

Es hat sich schon angedeutet, dass Twitter Blue bald teurer wird und das Abo eine zentrale Rolle nach der Übernahme durch Elon Musk spielen wird. Die Kritik war groß und Stephen King war eine von vielen prominenten Persönlichkeiten, die sich öffentlich dazu äußerten, denn der blaue Haken bei Twitter kostet bald Geld.

Dabei geht es Stephen King sicher nicht um 20 Dollar pro Monat, entscheidend ist vielmehr, dass eine Verifizierung kein Geld kosten sollte. Elon Musk erkennt das aber nicht und in der Antwort auf Stephen King schlug er 8 Dollar vor. Und das ist auch der Betrag, mit dem Elon Musk diesen Schritt jetzt final durchziehen möchte.

Ein Twitter-Abo für 8 Dollar im Monat

Für 8 Dollar im Monat gibt es den blauen Haken, es gibt eine priorisierte Anzeige der Accounts in Replies und der Suche, man kann längere Videos und Audio-Inhalte posten und die Werbung wird halbiert. Außerdem will man den Accounts, die diese Plattform am Leben erhalten (den Creatorn) irgendwie eine Bezahlung anbieten.

Die Rechnungen müssen irgendwie bezahlt werden, so Elon Musk. Das stimmt auch grundsätzlich, aber ich befürchte ja, dass er die 44 Milliarden Dollar irgendwie so schnell es geht wieder reinholen möchte und das wird mit Twitter kaum möglich sein. Und das kann – muss aber nicht – auch eine negative Wendung nehmen.

Das ist aber nicht mein Problem mit der Übernahme, ich finde es sogar gut, dass solche Abos getestet werden und Twitter mehr Geld verdienen will. Doch Elon Musk twittert weiterhin Verschwörungstheorien über die Plattform und wenn das der Chef persönlich macht, dann wird der Umgang bei Twitter damit noch lockerer werden.

Amazon hat Prime Music kaputtgemacht – und das nervt mich tierisch Amazon hat Prime Music ganz offiziell kaputtgemacht. Das sage ich so frei heraus, weil es mich tierisch nervt, was heute aus diesem Dienst geworden ist – und vor allem, wie dreist Amazon das uns Kunden verkaufen will. Als mir heute…1. November 2022 JETZT LESEN →

-->