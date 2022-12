Elon Musk sucht einen neuen Twitter-Chef

Elon Musk wollte diese Woche von seinen Followern bei Twitter wissen, ob er als CEO von Twitter das Handtuch werfen soll. Diese stimmten zu und danach wurde es kurz ruhig. Doch mittlerweile hat sich Elon Musk offiziell zum Thema geäußert.

Er sucht jetzt nach einem neuen Twitter-Chef, allerdings will er, sofern er überhaupt eine Person findet, die Software & Server-Sparte leiten. Wenn man ehrlich ist, dann gibt er also nicht wirklich viel Kontrolle ab. Doch ist das alles am Ende ein Fake?

Isn’t that the whole company? — Mark Gurman (@markgurman) December 21, 2022

Twitter: CEO-Suche begann schon vorher

Laut David Faber von CNBC begann die Suche nach einem neuen CEO nämlich schon vor der Abstimmung bei Twitter. Elon Musk hat also vermutlich genau damit gerechnet und man sieht mal wieder gut, dass er nur mit seinen Followern spielt.

Ich vermute, dass Elon Musk so die Zahl der aktiven Nutzer hochhalten möchte und immer wieder für Aufsehen sorgt, was Medien (ja, wie uns) dazu bringt, über die Plattform zu berichten. Das geht kurzfristig auf, aber langfristig klappt das nicht.

Mal schauen, wie sich Twitter kommendes Jahr entwickelt, ich beobachte aber immer mehr Nutzer, welche die Plattform wirklich verlassen. Und das ist nicht wie damals bei WhatsApp und Facebook, denn Twitter benötigen viele wirklich nicht.

