EMUI 12: Beta für Android-Update startet in Deutschland

Huawei ist doch noch nicht bereit, um HarmonyOS global auf Smartphones zu packen und daher entwickelt man hier Android noch etwas weiter. Heißt: Es gibt EMUI 12 und diese Version basiert auf Android 11 – keine Details zu Android 12.

EMUI 12 startet als Beta in Deutschland

Das neue Huawei Nova 9 wird bereits mit dieser Version ausgeliefert und nun will man auch ältere Modelle mit der neuen Android-Version versorgen. Laut Huawei Blog (nicht offiziell) wurde heute die Beta für EMUI 12 in Deutschland gestartet.

Welche Modelle werden Android 11 mit EMUI 12 bekommen? Mit dabei sind (in der Beta) das Huawei Mate 40 Pro, P40, P40 Pro, P40 Pro+ und Mate 30 Pro. Modelle mit Google-Diensten sind also leider noch nicht in der Beta für EMUI 12 dabei.

Wann werden wir die finale Version von EMUI 12 sehen? Es gibt noch kein Datum, aber ich rechne Anfang 2022 damit. Mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, wir halten euch hier auf dem Laufenden. Und falls ihr ein Gerät mit Google-Diensten nutzt: Es soll noch ein paar Modelle geben, die Android 11 erhalten werden.

