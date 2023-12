Ende von Leder: Apple ist PETA’s Unternehmen des Jahres

PETA hat Apple Inc. zum „Unternehmen des Jahres 2023“ ernannt und lobt das Unternehmen dafür, dass es Leder aus seiner Produktpalette streicht, um sein Ziel, bis 2030 CO₂-neutral zu werden, zu erreichen.

Apple reagiert damit nach eigenen Angaben auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten, was bei den Usern allerdings zu Diskussionen geführt hat. Nicht unbedingt wegen des Verzichts auf Leder, sondern bei dir angebotenen Alternativen aus „Feingewebe“ bisher nicht auf ganzer Linie überzeugen können.

PETA erklärt:

Da die Haut von Tieren eines der profitabelsten Nebenprodukte der Fleischindustrie ist, trägt der Kauf von Leder direkt zur Tötung unzähliger Lebewesen bei. Weltweit tötet die Fleisch- und Lederindustrie jedes Jahr mehr als eine Milliarde Kühe, Schafe und andere Tiere für ihre Häute. Die überwiegende Mehrheit der Kühe, die für ihre Häute getötet werden, ertragen die grausamen Praktiken der Fleischindustrie – einschließlich Kastration, Brandzeichen und Schwanzkupieren – ohne jegliche Schmerzmittel. Kühe schließen von Natur aus langfristige Freundschaften und haben komplexe soziale Hierarchien. Diejenigen, die für Fleisch und Leder gezüchtet werden, verbringen ihr Leben jedoch in der Regel auf überfüllten, schmutzigen Weideflächen, wo sie kaum Gelegenheit haben, mit anderen in Kontakt zu treten.

Und zum Award für Apple heißt es:

Apple braucht vielleicht nicht noch mehr Auszeichnungen – es hat seine Krone als wertvollstes Unternehmen der Welt über mehrere Jahre hinweg behalten – aber die Entscheidung der Marke, die Verwendung von Leder in allen Produktlinien zu beenden, ist ein großer Gewinn für unsere Mitgeschöpfe und für den Planeten. PETA ist stolz darauf, Apple für diesen vorbildlichen Schritt zu unserem Unternehmen des Jahres 2023 zu küren.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ist eine weltweit tätige Tierschutzorganisation, die sich für die Rechte und das Wohlergehen von Tieren einsetzt. Die Organisation setzt sich vehement gegen Tierausbeutung, Tierversuche und andere Formen des Missbrauchs ein und fördert eine vegane Lebensweise. Auch PETA selbst stand und steht aufgrund einiger Ansichten und Praktiken in der Kritik.

