Es geht los! Erste Nintendo Direct für 2023 wohl kommende Woche

Jeff Grubb gilt als durchaus zuverlässige Quelle, aber er mahnt bei seiner Aussage zur Vorsicht: Er hat gehört, dass Nintendo die erste Direct für 2023 kommende Woche plant. Wann genau? Unklar, aber in der Regel passiert es nicht an einem Montag und nicht an einem Freitag, also am 7., 8. oder 9. Februar wäre es möglich.

Nintendo ist diese Woche aus dem Winterschlaf aufgewacht und hat nach vielen Monaten mal wieder Zelda angeteasert. Da erwarten die Fans jetzt mehr. Und das könnten sie eine Woche später bekommen. Außerdem sieht das Lineup für 2023 bisher extrem mager aus und Nintendo erwartet ein sehr starkes Switch-Jahr.

Wir bekommen dann wohl auch das neue Datum für Advance Wars und vielleicht gibt es auch endlich das Remake von Metroid. Ich hoffe ja auf einen Shadow Drop von Zelda: Wind Waker, was wohl fertig ist, aber das ist vielleicht auch einfach nur Wunschdenken. Warten wir mal ab, ob sich weitere Quellen dazu äußern werden.

