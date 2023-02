100 Tage bis zum neuen Zelda: Nintendo wacht aus dem Winterschlaf auf

Zelda: Tears of the Kingdom hätte eigentlich schon 2022 für die Nintendo Switch erscheinen sollen, wurde dann aber auf 2023 verschoben. Und es gab auch noch ein konkretes Datum: 12. Mai 2023. Und passend dazu einen frischen Trailer.

Doch nach der schlechten Nachricht im September zog sich das Zelda-Team leider wieder zurück und es wurde ruhig, sehr ruhig. Neue Details? Fehlanzeige. Echtes Gameplay? Nein. Und auch der Januar kam und ging ohne ein Lebenszeichen.

Das neue Zelda kommt in 100 Tagen

Jetzt ist Nintendo aber aus dem Winterschlaf erwacht und hat heute betont, dass das neue Zelda in 100 Tagen kommt. Manche hatten schon befürchtet, dass es erneut verschoben wird, aber Nintendo ist sich weiterhin sicher, dass Mai klappt.

Die Erwartungen an Zelda: Tears of the Kingdom sind hoch, denn Nintendo rechnet mit mehr Switch-Einheiten in diesem Jahr und das ist ein System-Seller. Wann wird es mehr Details zum neuen Zelda geben? Ich vermute schon bald, sehr bald sogar.

Es deutet sich eine erste Nintendo Direct für 2023 an und auch andere Spiele sind in der Pipeline. Meine Vermutung: Eine allgemeine Nintendo Direct im Februar und eine Nintendo Direct für Zelda im April. Die Vorfreude ist groß, die Erwartung aber ebenfalls. Das hier ist nicht weniger als ein Kandidat für mein Spiel des Jahres.

E3 2023 wohl ohne Sony, Nintendo und Microsoft Die E3 will 2023 ihr großes Comeback mit einem lokalen Event feiern und wieder die zentrale Anlaufstelle für Spiele werden. Doch dieses Comeback könnte gar nicht so leicht werden, denn die größten Unternehmen der Branche sind nicht dabei. Laut IGN…31. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->