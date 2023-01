Erste Preiserhöhung offiziell: Wird die Xbox bald teurer in Deutschland?

Sony erhöhte letztes Jahr den Preis der PlayStation 5 und nutzte die weiterhin hohe Nachfrage, um 50 Euro mehr zu verlangen. Microsoft entschied sich dagegen und gab an, dass die Xbox Series X und Xbox Series S nicht im Preis steigen werden.

Die aktuelle Xbox wird teurer (in Japan)

Ein paar Wochen später betonte Microsoft, dass es dabei über Weihnachten bleibt, aber eine Preisanpassung für 2023 nicht ausgeschlossen sei. Und da ist sie auch schon, denn in Japan kostet die beiden Konsolen ab dem 17. Februar etwas mehr.

Wir sprechen hier über 5.000 Yen, was ca. 35 Euro wären. Microsoft betont, dass es an den Umständen in Japan liegt. Aber es wäre nicht ausgeschlossen, dass in den zwei Wochen bis zur finalen Umsetzung noch weitere Länder folgen werden.

Die Frage ist nur, ob das der richtige Zeitpunkt ist, denn hinter der Xbox liegt ein hartes Jahr, das Weihnachtsgeschäft ist vorbei und die aktuelle Generation ist kein Selbstläufer mehr. So ein Schritt könnte die Nachfrage sehr negativ beeinflussen.

Falls Microsoft die Preise erhöht, dann müsste man sich schon sehr sicher sein, dass das Xbox-Lineup im ersten Halbjahr wirklich überzeugt und dann wären die Erwartungen an Starfield als System-Seller mit Sicherheit nochmal deutlich größer.

Microsoft setzt jetzt auch auf Xbox-Bundles

Die Verfügbarkeit der Xbox Series X wird gerade schlechter und Microsoft geht den Weg von Sony und setzt auf ein erstes Bundle. Das Spiel kostet Microsoft keine 60 Euro und es ist sowieso im Xbox Game Pass, das ist also nicht wirklich attraktiv für Kunden. Doch Bundles beeinflussen den Gewinn positiv und daher gibt es diese.

Womöglich ein erstes Anzeichen, dass Microsoft den Umsatz auch irgendwie bei der Xbox steigern möchte, aber der effektivste Weg wäre natürlich eine neue UVP. Wobei man diese bei der Xbox Series S schon jetzt nicht mehr wirklich halten kann.

Ich bin gespannt, denn vielleicht ist Japan wirklich eine Ausnahme, aber mit Blick auf den Gaming-Markt kann ich mir das nicht vorstellen. Sollte eine Preiserhöhung in Deutschland im Februar folgen, dann werden wir euch natürlich hier informieren.

