Erste Smartwatch mit Wear OS 3, die nicht von Samsung kommt

Ein Jahr hat es jetzt gedauert, ein Jahr lang durfte Samsung (vermutlich exklusiv) Wear OS 3 von Google nutzen. Weder Google noch ein anderer Anbieter haben die Version genutzt und es wurde auch noch kein Update auf Wear OS 3 verteilt.

Jetzt geht es aber langsam los, denn die ersten Modelle mit Wear OS 3 stehen an. Montblanc macht mit der Summit 3 den Anfang, allerdings ist das eine Smartwatch für 1.250 Euro (erhältlich ab dem 15. Juli), da wird nicht direkt jeder zuschlagen.

Bei der Hardware blicken wir auf den Qualcomm’s Snapdragon Wear 4100 Plus und es gibt die üblichen Features und Sensoren. Ein SpO2-Sensor ist dabei, EKG gibt es allerdings nicht. Der Fokus von Montblanc lag aber noch nie richtig auf Fitness.

Auf der Webseite von Montblanc sind aktuell noch die alten Modelle gelistet, da wird die Summit 3 aber mit Sicherheit in den nächsten Tagen auftauchen. Neben Montblanc nannte Google auch noch Fossil und Samsung, die in diesem Jahr neue Modelle mit Wear OS 3 auf den Markt bringen werden (und die Pixel Watch steht an).

