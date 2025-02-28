Mobilität

Es geht los: Der BMW 3er wird bald elektrisch

Bmw I3 Konzept Produktion

BMW startet in diesem Jahr mit der „Neuen Klasse“, über die wir hier schon öfter berichtet haben, es ist eine neue Plattform für Elektroautos. Den Anfang machen ein elektrischer 3er und ein ganz neuer iX3. Und in Deutschland geht es bald los.

Bei BMW hat man diese Woche schon betont, dass das Werk in München ab 2027 nur noch Elektroautos produzieren wird und die Automobilwoche hat erfahren, mit welchem Modell es losgeht. Den Anfang macht der elektrische 3er, also der i3.

Bmw Neue Klasse Header

Neuer BMW i3 und BMW iX3 als Konzept

Im Sommer soll die Vorserienproduktion beginnen, bevor es dann ab 2026 richtig losgeht. Die Quelle spricht beim 3er von einer „Produktions-Ikone“ für das Werk in München, es sei daher auch nur logisch, dass sich BMW dafür entschieden hat.

Genau genommen gibt es übrigens schon einen neuen BMW i3, also einen 3er als Elektroauto, aber dieser wird nur in China verkauft. Er nutzt eine Mischplattform und beim BMW i3 für Europa hat sich BMW gegen diesen Schritt entschieden. Hier verkauft sich der BMW i4 aber auch sehr gut, das reichte eine Weile als Limousine.

Der ganz neue BMW i3 mit Plattform wird dann auch das erste Elektroauto von BMW M, wir bekommen also einen vollwertigen und elektrischen BMW M3. Ich bin auf den neuen i3 und iX3 gespannt, das werden interessante Elektroautos für 2026.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    So ganz bin ich von der Optik nicht überzeugt. Aber wichtig ist vor allem das Interieur und da gehen sie mir zu sehr den Tesla-Way, wenn natürlich auch moderner.

    Antworten
  2. P45 💎
    sagt am

    Die Limousine könnte eine echte Design-Ikone werden, wenn BMW am Konzept festhält. Endlich sticht mal wieder was aus dem stilistischen Einheitsbrei raus.

    Antworten

