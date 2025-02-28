Audi: Das Elektro-Vorzeigemodell ist Geschichte

Der Audi e-tron war vor ein paar Jahren das Vorzeigemodell für Elektroautos von Audi, ein großer SUV mit guter Technik, der als eigenständiges Elektroauto von der VW-Marke entwickelt wurde. Doch das Management pflegte dieses Modell nicht.

Es gab vor einer Weile ein Upgrade und man nannte den Audi e-tron in Audi Q8 e-tron um, womit man zeigen wollte, dass es das SUV-Flaggschiff ist, aber das half alles nichts. Die Nachfrage nach diesem Modell war zu schlecht, es ging bergab.

Der Audi Q8 e-tron ist Geschichte

Das hat jetzt ernste Konsequenzen, denn wie geplant war heute der letzte Tag für das Audi-Werk in Brüssel, wo der Audi Q8 e-tron exklusiv gefertigt wird. Es werden also noch ein paar Einheiten ausgeliefert, dann war es das mit dem Elektroauto.

Seit einer Woche fahre ich den Audi Q6 e-tron und ich vermute fast, dass Audi den Schritt geplant hat. Der Q6 ist dem Q8 so klar überlegen, dass das Management gewusst haben muss, dass der Q8 spätestens jetzt überflüssig im Lineup wäre.

Vor ein paar Jahren war mal von einem ganz neuen Audi Q8 e-tron für 2026 die Rede, aber das ist lange her und deutet sich derzeit nicht an. Es wird sicher wieder einen Flaggschiff-SUV mit einer „8“ geben, aber das wird eine ganze Weile dauern.

Eigentlich schade, denn der erste „e-tron“ war damals gut und das vorläufige Ende, welches viele Arbeitsplätze kostet, wäre vielleicht vermeidbar gewesen. Schauen wir mal, ob Audi aus dem Fehler gelernt hat, man stellt sich ja gerade ganz neu auf.