Audi: Das Elektro-Vorzeigemodell ist Geschichte

Audi Sq8 Sportback E Tron
Der Audi e-tron war vor ein paar Jahren das Vorzeigemodell für Elektroautos von Audi, ein großer SUV mit guter Technik, der als eigenständiges Elektroauto von der VW-Marke entwickelt wurde. Doch das Management pflegte dieses Modell nicht.

Es gab vor einer Weile ein Upgrade und man nannte den Audi e-tron in Audi Q8 e-tron um, womit man zeigen wollte, dass es das SUV-Flaggschiff ist, aber das half alles nichts. Die Nachfrage nach diesem Modell war zu schlecht, es ging bergab.

Der Audi Q8 e-tron ist Geschichte

Das hat jetzt ernste Konsequenzen, denn wie geplant war heute der letzte Tag für das Audi-Werk in Brüssel, wo der Audi Q8 e-tron exklusiv gefertigt wird. Es werden also noch ein paar Einheiten ausgeliefert, dann war es das mit dem Elektroauto.

Audi Q8 Etron Seite

Seit einer Woche fahre ich den Audi Q6 e-tron und ich vermute fast, dass Audi den Schritt geplant hat. Der Q6 ist dem Q8 so klar überlegen, dass das Management gewusst haben muss, dass der Q8 spätestens jetzt überflüssig im Lineup wäre.

Vor ein paar Jahren war mal von einem ganz neuen Audi Q8 e-tron für 2026 die Rede, aber das ist lange her und deutet sich derzeit nicht an. Es wird sicher wieder einen Flaggschiff-SUV mit einer „8“ geben, aber das wird eine ganze Weile dauern.

Eigentlich schade, denn der erste „e-tron“ war damals gut und das vorläufige Ende, welches viele Arbeitsplätze kostet, wäre vielleicht vermeidbar gewesen. Schauen wir mal, ob Audi aus dem Fehler gelernt hat, man stellt sich ja gerade ganz neu auf.

  1. Tudor Niki 🍀
    sagt am

    Liegt wohl am albackenen Singleframe Design, das die Designer Rentner aus Ingolstadt nach 25 Jahren endlich mal ändern sollten. In den größten Absatzmärkte USA und China kann kein Kubde damit mehr was anfangen. In China machen jetzt schon Startups das Design.

    Antworten
  2. Lennister 👋
    sagt am

    Ich fahre einen 106 k Q8 e-tron für 450€ inkl. Service und Winterrädern, kann knapp 2 to ziehen. Luftfahrwerk, Sitzbelüftung, etc. Für diese Leasingrate bekommt man nicht mal einen halb so gut ausgestatteten Skoda Enyaq. Das Teil sprintet in 5 sek auf 100. Für uns existiert zurzeit KEINE Alternative. Ein Traum, der uns keine 6€ Strom auf 100 km kostet.
    Den Q6 durfte ich bereits Probe fahren, kommt in puncto Comfort definitiv nicht an den Q8 ran. Den Q4 50 fuhren wir 2 Jahre, ebenfalls ein richtig gutes Auto, aber weitaus teurer im Leasing.

    Antworten
  3. Manfred 👋
    sagt am

    Warum ist der Q6 dem Q8 so „klar“ überlegen?

    In Anbetracht es aktuellen Abverkaufs und Leasingpreises ist der Q8 ein sehr guter Deal.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Manfred ⇡

      Software, Plattform, 800 Volt, es gibt einige Punkte, auch im Detail. Klar, mit einem guten Deal ist der Q8 absolut zu empfehlen, aber nicht zum normalen Preis.

      Antworten
    2. René H. 🔆
      sagt am zu Manfred ⇡

      Wenn man mit der älteren Technik (geringere Ladeleistung und Effizienz) klarkommt, dann bekommt man mit dem Q8 das Auto mit der höheren Qualitätsanmutung und dem souveräneren Fahrverhalten, und mit etwas mehr Platz.

      Antworten

