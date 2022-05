Es gibt frische Spiele für den Xbox Game Pass

Microsoft hat heute einen Schwung an neuen Spielen für den Xbox Game Pass angekündigt. Einige werden noch heute verfügbar sein, andere kommen dann in den nächsten Tagen. Es handelt sich um Xbox-Spiele für die zweite Maihälfte.

Der Xbox Game Pass ist ein Spiele-Abo für die Xbox, welches in der Basis ca. 10 Euro im Monat kostet. Mit diesem Abo könnt ihr die Spiele so oft und so lange ihr wollt spielen. Alle unten genannten Spiele werden für Abo-Nutzer dabei sein.

Ich muss aber auch sagen, und ich nutze die Ultimate-Version, dass da aktuell eine kleine Flaute ansteht. Die zwei großen Blockbuster kommen erst 2023 und ich hoffe wirklich, dass Microsoft ein paar Überraschungen auf dem Event im Juni zeigen wird, die im zweiten Halbjahr kommen. Da muss man bei Drittanbietern einkaufen.

Neue Xbox Game Pass-Spiele im Mai

17. Mai 2022: Her Story (PC) ID@Xbox

17. Mai 2022: Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Konsole und PC)

17. Mai 2022: Little Witch in the Woods Game Preview (Konsole und PC) ID@Xbox

17. Mai 2022: Skate (Cloud) EA Play

17. Mai 2022: Umurangi Generation Special Edition (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

19. Mai 2022: Landwirtschafts-Simulator 22 (Cloud, Konsole und PC)

19. Mai 2022: Vampire Survivors (PC) ID@Xbox

24. Mai 2022: Floppy Knights (Cloud, Konsole und PC) ID@Xbox

24. Mai 2022: Hardspace: Shipbreaker (PC) ID@Xbox

26. Mai 2022: Sniper Elite 5 (Konsole und PC) ID@Xbox

27. Mai 2022: Cricket 22 (PC) ID@Xbox

27. Mai 2022: Pac-Man Museum+ (Cloud, Konsole und PC)

