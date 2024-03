Exklusiv bei Amazon Prime Video: Trailer für Fallout-Serie ist da

Ende letzten Jahres haben wir das Datum für die offizielle Fallout-Serie bei Amazon Prime Video bekommen und es gab seit dem auch immer wieder Teaser. Jetzt ist der erste und vollwertige Trailer da, der uns einen Einblick in die exklusive Serie gibt.

Am 12. April geht es los, also in etwas mehr als einem Monat. Der Trailer sieht sehr interessant aus, ich kenne die Thematik von Fallout auch ein wenig, habe jedoch noch nie ein Spiel der Reihe gezockt. Die Serie landet aber auf unserer Watchlist.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

