Das neue Facebook: Design kommt bald

Facebook präsentierte im April 2019 ein neues Design für die Desktop-Nutzer und die Arbeiten an diesem gehen nun in die finale Phase. Wie Cnet berichtet taucht das Design bei immer mehr Nutzern auf. Facebook bietet es einer kleinen Anzahl schon jetzt an, damit diese als Beta-Tester fungieren können.

Der Rollout vom „neuen Facebook“ (wie man es selbst nennt) soll irgendwann im Frühjahr stattfinden, ich rechne also in knapp zwei bis drei Monaten damit. Das Image von Facebook hat in den letzten Jahren etwas gelitten und die Zahl der aktiven Nutzer geht teilweise zurück. Zeit, um etwas dagegen zu tun.

-->

Bei einer so großen Veränderung wird es sicher etwas dauern, bis Facebook neue Nutzer zum Test einlädt und ich gehe davon aus, dass man das vorerst nur in den USA tut. Das neue Design soll jedenfalls dabei helfen das Image von Facebook etwas aufzuwerten und es soll auch einen Dark Mode bekommen.

Weg von Android: Facebook plant eigenes OS Facebook soll mit der Planung für ein eigenes OS begonnen haben und das Projekt wird wohl von Mark Lucovsky (der unter anderem schon für Windows NT verantwortlich war) geleitet. Die Idee ist aber (vermutlich) kein neues Facebook Phone (wie 2013)…20. Dezember 2019 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->