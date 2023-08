Fahrzeugzulassungen im Juli 2023: Elektro-Pkw erreichen 20 Prozent

Die frischen Zahlen zu den Fahrzeugzulassungen im Juli 2023 sind da. Elektro-Pkw verzeichnen erneut einen markanten Anstieg.

Im Juli 2023 wurden in Deutschland 243.277 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, 18,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die gewerblichen Neuzulassungen stiegen um 24,9 Prozent, die privaten Neuzulassungen um 5,5 Prozent.

Fast alle deutschen Marken verzeichneten eine positive Entwicklung, wobei Smart mit einem Plus von 637,0 Prozent am deutlichsten zulegte. Bei den Importmarken legte Polestar mit einem Plus von 442,3 Prozent am stärksten zu.

Die SUV waren mit einem Anteil von 30,3 Prozent das stärkste Segment bei den Neuzulassungen, gefolgt von der Kompaktklasse mit einem Anteil von 16,6 Prozent. Elektroautos (BEV) legten mit 68,9 Prozent deutlich zu und erreichten einen Anteil von 20,0 Prozent an den alternativen Antrieben.

Hybride einschließlich Plug-in-Hybride machten 27,7 Prozent der Neuzulassungen aus. Und 34,3 Prozent waren den Benzinern zuzurechnen, deren Anzahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um +12,5 Prozent zunahm. Bei den Diesel-Pkw zeigte sich ein Anstieg von +2,7 Prozent, ihr Anteil betrug 17,5 Prozent.

Auch der Nutzfahrzeugmarkt verzeichnete Zuwächse in allen Fahrzeugklassen. Insgesamt wurden 302.790 Kraftfahrzeuge und 25.078 Kraftfahrzeuganhänger erstmals zugelassen. Positiv entwickelte sich auch der Gebrauchtwagenmarkt, insbesondere bei den Pkw mit einem Plus von 11,9 Prozent.

Sämtliche Daten gibt es online beim Kraftfahrt-Bundesamt.

Elektroautos: Kunden werden unzufriedener In der jüngsten EV-Zufriedenheitsstudie des Marktforschungsunternehmens UScale wurden die Erfahrungen und Meinungen von 4.522 Besitzern von Elektrofahrzeugen im deutschsprachigen DACH-Raum ausgewertet. Im Fokus der Studie standen die Nutzungsgewohnheiten, Probleme und […]4. August 2023 JETZT LESEN →

-->