Far Cry 6, Tomb Raider und mehr: Neue Spiele für den Xbox Game Pass

Microsoft selbst hat die neuen Spiele für Dezember noch nicht kommuniziert, doch sie sind bereits bekannt. Eine sehr gute und zuverlässige Quelle hat uns schon jetzt verraten, welche Spiele kommenden Monat im Abo von Microsoft landen sollen.

Zwei davon sind bereits seit den Morgenstunden bekannt, und zwar die ersten zwei Titel in der Liste. Weitere Spiele dürfte Microsoft zeitnah bekannt geben und zu den Highlights gehören unter anderem Far Cry 6 und auch Rise of the Tomb Raider.

Die konkreten Termine der Spiele haben wir noch nicht, die wird uns Microsoft wohl noch diese Woche nennen, aber es handelt sich um die Spiele für die erste Hälfte des Monats. Das bedeutet, dass im Dezember noch mehr Spiele folgen werden.

Remnant II (Cloud, Console et PC)

Remnant: From The Ashes (Cloud, Console et PC)

SteamWorld Build (Cloud, Console et PC) – Tag 1 Release

Far Cry 6 (Cloud, Console et PC)

World War Z: Aftermath (Cloud, Console et PC)

Goat Simulator 3 (Cloud, Console et PC)

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console et PC)

Against the Storm (PC)

Clone Drone in the Danger Zone (Cloud, Console et PC)

Tin Hearts (Cloud, Console et PC)

While the Iron’s Hot (Cloud, Console et PC)

Spirit of the North: Enhanced Edition (Cloud, Console et PC)

