Festnetz-Check: Kabel liegt vor Glasfaser und DSL

Die Fachzeitschrift connect hat den jährlichen Komplettcheck der Festnetzanbieter für das Jahr 2025 veröffentlicht und Vodafone zum Sieger gekürt.

In drei von fünf Nutzerprofilen erhielt das Kabelnetz von Vodafone Bestnoten und ließ die DSL- und Glasfaserangebote der Wettbewerber hinter sich. Auch andere Zeitschriften wie CHIP und Computer BILD bestätigten in ihren aktuellen Internetanbieter-Tests die Spitzenposition von Vodafone – insbesondere bei Geschwindigkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vodafone hat sein Kabelnetz in den vergangenen zwei Jahren stark ausgebaut und mit neuer Technik ausgestattet. Die Gigabit-Technologie DOCSIS 3.1 sorgt für noch mehr Stabilität und Leistung. Laut Vodafone-Technikchefin Tanja Richter versorgt das Netz 24 Millionen Haushalte mit Gigabit-Geschwindigkeiten und ist „viermal schneller als die schnellste DSL-Leitung“. Die connect-Redaktion sieht Vodafone damit für die kommenden Jahre gut aufgestellt.

Hauptsächlich in den Kategorien Power und Business konnte sich Vodafone erneut den Testsieg sichern. Auch in der Kategorie Budget konnte mit dem Tarif GigaZuhause 50 Kabel erstmals der erste Platz erreicht werden. Mit 280 Punkten und deutlichem Abstand zur Konkurrenz vergab connect hier als einziger Anbieter deutschlandweit die Note „herausragend“.

Ich will nicht bestreiten, dass die Testergebnisse der Kollegen Sinn ergeben. Ich würde sie aber aus meiner persönlichen Sicht nicht unterschreiben. Dazu waren meine bisherigen Erfahrungen im Kabelnetz bei Freunden und Kollegen durchweg zu schlecht.

