fillibri: Eine mobile Bezahllösung für Tankstellen

Mobile Bezahllösung für Tankstellen haben wir euch bereits einige vorgestellt. Ergänzend dazu sei auch fillibri erwähnt.

Auto- und Motorradfahrer können mit der kostenfreien App fillibri ihre Tankfüllung direkt an der Zapfsäule bezahlen. Die Idee dahinter ist bekannt: Man muss nach dem Tankvorgang nicht mehr zur Kasse gehen, sondern kann die Bezahlung einfach per App und bargeldlos (z. B. per PayPal, Apple Pay oder Google Pay) im Auto erledigen.

Die fillibri-App kann aktuell an etwa 1.400 Tankstellen in Deutschland genutzt werden. Zu teilnehmenden Stationen gehören unter anderem Tankstellen von Westfalen, AVIA, HEM, Q1, Sprint, NORDOEL, Markant, team, willer und bft.

Auch ein Spritpreisvergleich oder eine Notizfunktion sind in der App enthalten. Erwähnenswert: Als einzige App kann fillibri sowohl zum Bezahlen der Tankfüllung als auch zum Bezahlen der Autowäsche genutzt werden. Tank- oder Waschbelege werden den Usern in der App als PDF hinterlegt.

Den Download der App, die für Android und iOS zur Verfügung steht, sowie eine Karte mit teilnehmenden Tankstellen findet ihr unter fillibri.com.

