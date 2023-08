Die „Revolution“ der Elektroautos: Fisker Pear auf Event vorgestellt

Fisker legt nach vielen Jahren der Ankündigungen so langsam los und liefert jetzt endlich das erste Elektroauto aus. Doch man hat auch eine Pipeline an Modellen für die Zukunft parat und diese Woche wurden einige Elektroautos (neu) vorgestellt.

Dazu gehört ein neuer Pickup namens Alaska und auch der Fisker Ronin, ein neuer Roadster, den man bereits angeteasert hat, wurde vorgestellt. Doch das vermutlich spannendste Modell im Portfolio wird der Fisker Pear sein, das sagt der Name.

Die Abkürzung steht für „Personal Electric Automotive Revolution“, man möchte mit dem kompakten Elektroauto also den Markt revolutionieren. Gut, das ist sicher ein bisschen übertrieben, Fisker übertreibt gerne, aber es ist ein wichtiges Modell.

Ein Elektroauto für unter 30.000 Dollar

Auf dem „Product Vision Day 2023“ hat Fisker den Pear erstmals in Aktion gezeigt und so bekommt man (springt am besten direkt eine Stunde ins Video) einen guten Eindruck. Das Elektroauto soll irgendwann mal bei unter 30.000 Dollar starten.

Ich bin gespannt, nicht nur, weil ich diese Art von Auto im Gegensatz zu den großen SUVs bevorzuge, sondern ob Fisker wirklich abliefert. Man ist nämlich vor allem bei Ankündigungen gut. Das Event lohnt sich aber, wenn man sich für Autos und die Entwicklung auf dem Markt interessiert (es geht übrigens erst ab Minute 22 los).

Elektroautos: Kunden werden unzufriedener In der jüngsten EV-Zufriedenheitsstudie des Marktforschungsunternehmens UScale wurden die Erfahrungen und Meinungen von 4.522 Besitzern von Elektrofahrzeugen im deutschsprachigen DACH-Raum ausgewertet. Im Fokus der Studie standen die Nutzungsgewohnheiten, Probleme und […]4. August 2023 JETZT LESEN →

-->