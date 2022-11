Fitbit hat eine Zukunft bei Google

Fitbit gehört mittlerweile zu Google und das Google-Logo ist jetzt auf den neuen Produkten von Fitbit zu finden und die Fitbit-App gibt es auf der Pixel Watch. Doch wie geht es weiter? Wird Google auch langfristig an Fitbit als Marke festhalten?

Fitbit wird ein Teil von Google bleiben

In einem Blogeintrag betont Fitbit, dass noch viele Dinge geplant sind und man sich auf die Zukunft freut, die man jetzt mit Google aufbaut. Man möchte, dass Fitbit in Zukunft noch mehr Menschen erreicht, was bedeutet: Die Marke bleibt erhalten.

Google fährt momentan allerdings zweigleisig. Es gibt Fitbit OS und Wear OS für Smartwatches. Und es gibt Google Fit und Fitbit bei den Health-Diensten. Da wäre es nicht schlecht, wenn man sich in beiden Fällen auf ein Produkt festlegen würde.

Ich persönlich würde mit Wear OS für Smartwatches weitermachen und Fitbit OS einstellen. Immerhin hat Google ja auch mal betont, dass eine Fitbit Watch mit Wear OS kommt (auch wenn es da momentan sehr ruhig ist). Bei den Diensten würde ich mit Fitbit weitermachen, denn diese Marke ist im Health-Bereich durchaus bekannt.

Fitbit plant weitere Fitness-Tracker

Fitbit hat im Blogeintrag betont, dass es weiterhin günstige Tracker geben wird, man hat ja erst einen vorgestellt. Daran würde ich auch festhalten, aber bei den richtig smarten Produkten ist das OS von Fitbit nicht mehr wirklich konkurrenzfähig.

Doch es klingt so, als ob Google nicht einfach nur den Dienst und das Wissen bei der Hardware einkaufen wollte, sondern Fitbit weiterführen möchte. Momentan ist man in einer Übergangsphase und ich bin gespannt, wie der langfristige Plan aussieht.

