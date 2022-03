Flaggschiff von Honor wird als „ultimative Edition“ kommen

Honor präsentierte vor ein paar Tagen die Magic 4-Reihe in Europa, allerdings gab es dieses Mal „nur“ ein Honor Magic 4 Pro und kein Honor Magic 4 Pro+ (wie bei der 3er-Reihe, die aber nicht zu uns kam). Hier ist allerdings noch nicht Schluss.

Das richtige Honor-Flaggschiff kommt noch

In China wird Honor die neue Magic-Reihe diese Woche erneut vorstellen und für das lokale Event gibt es noch eine „Ultimate Edition“ (wobei noch nicht ganz klar ist, ob Honor diese am Ende als Magic 4 Pro+ vermarkten wird). Was ist anders?

Besonders viele Details gibt es noch nicht, eigentlich hat man bisher nur eine Sache verraten: Es wird einen neuen und größeren Hauptsensor für die Kamera geben. Die noch bessere Kamera war auch das Highlight bei der letzten Pro-Plus-Version.

Bisher ist noch unklar, ob diese Version zu uns kommt, aber da man sie nicht auf dem globalen Event präsentiert hat, wäre ich skeptisch. Das Honor Magic 3 Pro+ wurde allerdings mal für uns angekündigt, ausschließen würde ich es also nicht.

Honor Magic 4 Pro+ wäre wohl sehr teuer

Allerdings muss man auch eine Sache sagen: Das Honor Magic 4 Pro kostet schon 1099 Euro und das Honor Magic 3 Pro+ hätte 1499 Euro kosten sollen. Falls diese „ultimative“ Version zu uns kommt, dann dürfte sie also wieder extrem teuer sein.

Auf der deutschen Produktseite von Honor kann man das Magic 4 Pro mittlerweile begutachten (aber noch nicht kaufen). Falls die noch bessere Version irgendwann bei uns erhältlich sein sollte, dann werden wir euch natürlich hier informieren.

