Fokus auf ID-Reihe: Volkswagen möchte mehr Elektroautos verkaufen

Bei Volkswagen steht ein Personalwechsel zum 1. April an, denn Thomas Owsianski übernimmt die Leitung der Verkäufe in Europa. Auf der Webseite von VW wird er im Moment noch als „Vice President Sales and Marketing für die Region Südamerika“ gelistet. Manfred Kantner wird die Position laut Medienberichten aufgeben.

Die Aufgabe für Thomas Owsianski ist groß, so Automotive News, es gibt direkt zwei Baustellen für VW: Das neue Agenturmodell und die ID-Reihe. Volkswagen will mehr Elektroautos verkaufen und Thomas Owsianski soll für den „Boost“ sorgen.

Bisher ist noch offen, wie die neue Strategie bei Volkswagen aussieht, aber es wird einen Neustart geben, sonst müsste man nicht die Personalie tauschen. Vielleicht würde es aber schon helfen, wenn Volkswagen weniger häufig über die Zukunft der Marke spricht und Änderung gelobt, denn das schadet sicher auch dem ID-Image.

