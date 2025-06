Folge mobiFlip bei WhatsApp

Kurze Information in eigener Sache: Wir haben für mobiFlip einen Kanal bei WhatsApp eingerichtet, dem ihr gerne folgen könnt.

Warum so spät? Nun, wir nutzen WhatsApp Business schon sehr lange für den Blog, aber bisher war die Kanal-Funktion für unseren Account nicht verfügbar. Warum, kann ich nicht sagen, aber in meiner privaten WhatsApp-Installation wollte ich das Ganze nicht nutzen. Aber jetzt klappt es (auf einmal), also probieren wir es einfach aus.

Erwartet nicht zu viel, der Account muss manuell befüllt werden, wird also bei weitem nicht alle Beiträge posten können, das wäre auch zu viel. Dafür gibt es dort aber ab und zu auch Inhalte, die nicht im Blog landen.

mobiFlip Kanal bei WhatsApp →

Alle weiteren Möglichkeiten uns zu folgen findet ihr wie üblich hier.

-->