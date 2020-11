Ford soll Elektroauto in Köln bauen

Ford wird in den kommenden Tagen erste Einheiten vom Mustang Mach-E in den USA ausliefern, in Europa werden wir das erste Elektroauto von Ford aber erst 2021 sehen. Dann könnten auch die Pläne für das zweite Elektroauto konkret werden.

Ford baut Elektroauto wohl in Köln

Das Unternehmen hat sich vor ein paar Monaten mit Volkswagen geeinigt und wird die MEB-Plattform für das Elektroauto nutzen. Volkswagen nutzt die Plattform für Modelle wie den VW ID.3 oder VW ID.4. Es ist aber unklar, was für ein Auto man bei Ford geplant hat. Gerüchte deuten ein neues Crossover-Modell für 2021 an.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger exklusiv erfahren hat, ist die Entscheidung für den Standort auf Deutschland gefallen. Neben Köln (Ford hat es noch nicht bestätigt) sollen auch Saarlouis und Kraiowa als Option im Raum gestanden haben. Vor allem Rumänien galt als beliebter Standort, da die Lohnkosten dort geringer sind.

Vielleicht ist die Wahl des Standorts auch ein Teil des Deals mit Volkswagen, denn Köln ist zur Not gut 4 Stunden Autofahrt von Wolfsburg entfernt. Da kann man sich also schnell austauschen, wenn es Probleme mit der MEB-Plattform gibt. Details zum Elektroauto selbst hat der Kölner Stadt-Anzeiger leider nicht erhalten.

