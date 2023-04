Ford Puma soll als neues Elektroauto kommen

Wir haben schon vor einem Jahr gehört, dass Ford bei den kommenden Modellen einen vollelektrischen Puma in Planung hat. Und laut Autocar wird dieser nächstes Jahr gezeigt und soll sich die Technik mit dem neuen Ford E-Transit Courier teilen.

Das würde bedeuten, dass der elektrische Ford Puma mit einem 55 kWh großen Akku daher kommt, den man mit bis zu 100 kW laden kann. An der AC-Wallbox gibt es dann immerhin 11 kW, denn 100 kW sind selbst bei dieser Klasse grenzwertig.

Bei der Leistung würden wir dann über 100 kW (136 PS) sprechen und es soll auch nur diese eine Version des Elektroautos geben. Der vollelektrische Ford Puma wäre eine gute Alternative für die kompakten Modelle von Stellantis (Peugeot, Opel, …).

Ford: Ein preiswertes Elektroauto fehlt

Der Ford Puma hat den Ford Fiesta in den letzten Jahren abgelöst und gewinnt an Bedeutung und ein preiswertes Elektroauto von Ford ist langsam nötig. Es gibt zwar einen elektrischen F-150, Mustang und bald einen Explorer, aber in der kompakten und preiswerteren Klasse fehlt eine Option. Diese soll der Ford Puma ab 2024 sein.

PS: Ford geht jetzt den Schritt zu einer Elektro-Plattform, unter anderem mit dem Explorer und dem kommenden Capri, hier ist aber noch der Verbrenner die Basis.

