Ford startet eine „neue Generation Elektroautos“

Ford präsentierte im März mit dem Ford Explorer das erste Elektroauto mit Ford-Logo auf der Front und gleichzeitig das erste Elektroauto, welches eine Plattform für Elektroautos nutzt. Man ist spät dran, will jetzt aber endlich richtig aufholen.

Zentrum für diese „neue Generation Elektroautos“ ist das Werk in Köln, das Electric Vehicle Center wird den elektrischen Ford Explorer für Europa produzieren. Diese Woche wurde das überarbeitete Werk eröffnet und in ein paar Tagen läuft dann der letzte Fiesta vom Band und noch im Juni folgt der vollelektrische Explorer, so Ford.

Der Automobilhersteller greift dabei auf das Wissen der Volkswagen AG zurück, denn der Ford Explorer nutzt die MEB-Plattform, die auch die Basis für den VW ID.4 ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich die zwei Elektro-SUVs schlagen.

In den kommenden Wochen wird es sicher die ersten Eindrücke von ersten Medien geben und es gibt auch noch einige offene Fragen. Wir haben noch keinen finalen Preis, es fehlen einige Daten und wir kennen das Infotainment nicht (wohl Android).

Ford wird der „alten Technologie“ nicht nachtrauern, sondern will jetzt die Zukunft mitgestalten und diese ist vollelektrisch. Nach dem Ford Explorer folgt dann noch eine Elektro-Limousine à la Tesla Model 3 und bis 2026 möchte man in Köln um die 2 Millionen Elektroautos pro Jahr produzieren, das Werk spielt eine große Rolle.

