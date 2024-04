Ford: Neuer Elektro-Mustang ist schneller als Tesla und Porsche

Ford hat diese Woche einen neuen Mustang Mach-E vorgestellt und den Elektro-SUV für 2024 optimiert. Ein neuer Heckmotor und andere Optimierungen sorgen für 32 km mehr Reichweite, die 500 km (EPA-Angabe der USA) kann man knacken.

Beim schnellen Laden tut sich auch etwas, da erreicht man die 80 Prozent jetzt in 36,2 Minuten und mit dem kleineren Akku sind es 32,3 Minuten. Das ist teilweise über 8 Minuten schneller, doch unter die 30 Minuten-Marke kommt Ford nicht.

Ford vergleicht sich mit Tesla und Porsche

Das für Ford aber gar nicht so entscheidend, denn viel wichtiger war eine andere Sache. Ford wirbt beim neuen Mach-E für 2024 damit, dass man ein Tesla Model Y Performance und den neuen Porsche Macan Elektro beim Start versenken kann.

3,3 Sekunden benötigt man für 60 mph, die 100 km/h dürfte man also in 3,4 oder 3,5 Sekunden erreichen. Das reicht für Tesla und auch teilweise für Porsche, aber nicht für den Macan Turbo. Für diese neue Bestzeit benötigt man allerdings den Ford Mustang Mach-E GT mit Performance Upgrade. Und was ist mit Deutschland?

Der neue Elektro-Mustang wurde bisher nur für den US-Markt angekündigt, eine Meldung für Deutschland fehlt bisher noch. Wir haben also noch kein Datum, noch keine Preise und auch keine finale WLTP-Angabe, das dürfte alles später folgen.

