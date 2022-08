fraenk Mobilfunk: 24h-Extra-Daten für 5 Euro – limitierter Testlauf

Zum Mobilfunkanbieter fraenk gab es in letzter Zeit einiges zu erwähnen. Da hätten wir die Sommeraktion, eine mögliche SpeedOn-Sperre oder die angekündigte Bezahlmöglichkeit der SEPA-Lastschrift. Unerwähnt blieben bisher die neuen 24h-Extra-Daten.

Da wir immer mal wieder über fraenk berichten, erreichen uns auch Fragen zu diesem Anbieter. In der Regel können wir dabei auf die FAQ verweisen, die bei fraenk recht umfangreich ausfallen. Manche Themen gehören in den Bereich „gut zu wissen“, die greifen wir daher gesondert auf. So auch die jetzt gestarteten 24h-Extra-Daten.

Ist das Inklusivvolumen bei fraenk verbraucht, können seit Launch des Tarifs 2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat nachgebucht werden. Inzwischen gibt es aber auch die Möglichkeit, das Paket 24h-Extra-Daten zu buchen. Damit sollen sich datenintensive Tage überbrücken lassen.

fraenk: 10 GB Datenvolumen für 24 Stunden

Mit den Extra-Daten bekommen fraenk-Kunden zusätzliche 10 GB Datenvolumen für einen Zeitraum von 24 Stunden. Das Mobilfunknetz greift dann zunächst auf die gebuchten Extra-Daten zu. Sobald diese aufgebraucht oder die 24 Stunden abgelaufen sind, springt man zurück auf das Standardvolumen in der fraenk flat.

Und so bucht ihr die 24h-Extra-Daten:

Gehe dazu einfach über den Browser auf datapass.de und buche dir deine 10 GB Extra-Daten für 5 Euro. Wichtig! Du musst dafür mit dem Mobilfunknetz verbunden sein.

Wichtige Information: Die 10 GB Extra-Daten sind ein Test für eine limitierte Zeit. Fraenk will schauen, ob diese Möglichkeit bei den Nutzern ankommt. Feedback dazu kann man fraenk zukommen lassen (ganz unten). Wer diese neue Möglichkeit also gut findet, sollte dies dort mal kundtun.

fraenk Mobilfunk – Die Details auf einen Blick

5 GB Daten (+ 1 GB dauerhaft mit Code „SOMMER“ oder mit Freunde-Code; siehe Kommentare) mit max. 25 Mbit/s im Download (LTE 25) + 10 Mbit/s im Upload

Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift ab Mitte August)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift ab Mitte August) Monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis

Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) 2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat nachbuchbar

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) oder außerhalb des EU-Auslands sind nicht (bzw. nur über WLAN Call) möglich

Ich selbst bin selbst zufriedener Kunde bei fraenk. Einige Details zu meinem Tarifwechsel hatte ich im letzten Jahr bereits im Blog platziert. Der Anbieter ist wie gesagt im Netz der Telekom angesiedelt und wird technisch von Congstar realisiert. Und wer mit dem Vodafone-Netz zufrieden ist, sollte auch mal einen Blick auf SIMon werfen. Dort gibt es inzwischen von Haus aus 10 GB pro Monat.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

PS: Ihr könnt wieder gerne eure fraenk Freunde-Codes (ohne Links) in den Kommentaren platzieren. Wir haben damit kein Problem und in der Vergangenheit wurde der ein oder andere Code eines Lesers bereits genutzt.

