fraenk: Ein Monat mit meinem neuen Mobilfunktarif

Ich habe vor genau einem Monat meinen Mobilfunktarif gewechselt. Es ging von Penny Mobil zu fraenk. Nun kann ich ein erstes Feedback dazu geben.

Der Mobilfunkanbieter fraenk hatte im August seinen Tarif aufgewertet. Dadurch rückte der Tarif in meinen Fokus. Meinen Wechsel dorthin hatte ich bereits im Detail erörtert. Heute möchte ich auf den ersten Monat als fraenk-Kunde zurückblicken und einige Details zur Nutzung erwähnen.

Vorweg möchte ich noch etwas zu Penny Mobil sagen, da ich darauf hin und wieder angesprochen wurde. Ich fand und finde die Tarife weiterhin gut (siehe auch Tarifvergleich). Auf den ersten Blick schauen die Tarife nicht mehr sehr attraktiv aus, aber wer mit 3 GB Datenvolumen pro Monat auskommt, ist damit meines Erachtens weiterhin sehr gut bedient.

Oder anders gesagt: 7 Euro oder 8 Euro (je nach Tarifoption bei Penny Mobil) sind eben weniger als 10 Euro. Es lohnt sich daher nicht mehr zu zahlen, falls man nicht mehr Datenvolumen benötigt. Und das Wechseln des Tarifs ist dank Prepaid ja sowieso schnell möglich.

Nun aber zum fraenk Mobilfunktarif, auf dessen Details wir zunächst nochmal schauen:

fraenk Mobilfunk – das Wichtigste auf einen Blick

5 GB Daten (+ 1 GB dauerhaft extra mit dem Code BAEM ) mit max. 25 Mbit/s (LTE 25) sowie Telefonie und SMS Flat

) mit max. 25 Mbit/s (LTE 25) sowie Telefonie und SMS Flat 10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal

, Zahlung per PayPal Monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis

Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

LTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat nachbuchbar

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern oder außerhalb des EU-Auslands sind nicht möglich

Nachdem mein Wechsel zu fraenk vollzogen war, hat sich dem ersten Eindruck nach nicht viel geändert. Im Kern steckt weiterhin Congstar hinter der Marke (wie bei Penny Mobil) und auch die Leistungen im Netz sind gleich.

Der Tarif wird ausschließlich über die App von fraenk verwaltet. Die App gefällt mir, aber ich hatte nun schon zweimal die Situation, dass die App keine Vertragsdaten abrufen konnte. Das war nur temporär der Fall (am späten Abend), aber bei einem Tarif, den ich nur per App nutzen kann, sollte das nicht der Fall sein.

Ein weiteres Detail: Das verbrauchte Datenvolumen wird in der fraenk-App mit nur einer Nachkommastelle angezeigt (z. B. 5,7 / 6 GB). Ruft man die Website datatpass.de auf, werden die Informationen mit zwei Nachkommastellen angezeigt (z. B. 5,72 / 6 GB). Das könnte man meines Erachtens noch vereinheitlichen.

Was der App noch fehlt: Ein Widget! Derzeit nutze ich ein angepasstes Telekom-Widget mit Scriptable, um mir das verbrauchte bzw. verbleibende Datenvolumen anzeigen zu lassen. Ein Widget dafür direkt in der fraenk-App mit fraenk-Design fände ich aber schöner.

Auf meinem Apple iPhone 11 Pro und somit auch in CarPlay bzw. im Fahrzeug wird, wie bei Penny Mobil auch, kein Netzbetreiber angezeigt. Ich finde das am Smartphone schön clean und würde das gerne beibehalten. Im Auto steht allerdings je nach Fahrzeug „Netz unbekannt“ im Infodisplay. Das stört mich nicht, ich will es aber erwähnt haben.

Nochmal etwas zum Netz. Das Telekom-Netz ist in den Regionen, in denen ich hauptsächlich unterwegs bin, dem Netz von o2 und Vodafone deutlich überlegen. Wunder darf man aber auch nicht erwarten.

Ich habe zum Beispiel zwei Orte, an denen ich Indoor nur EDGE oder gar keinen Empfang habe und das ist wirklich nervig. Das hat man mit jedem Netz an bestimmten Orten mal, das ist mir klar. Ich wollte auch das nur kurz anmerken.

Dinge, die man in einem Wartezimmer nicht sehen möchte. 🥲 pic.twitter.com/9LWqNJ6EVa — René Hesse (@ReneHesse) September 23, 2021

Positiv immerhin: Im Telekom-Netz kommen auch bei EDGE-Empfang WhatsApp-Nachrichten noch durch. Das ist mir mit Vodafone und o2 nur selten gelungen.

Weitere Fragen, die mich zu fraenk erreicht haben:

Reicht dir LTE25 aus? Klares ja. Der Speed liegt, wenn es das Netz hergibt, immer an. Theoretisch könnte ich damit Netflix in 4K/Ultra HD streamen. Das mache ich nicht, das Beispiel dient nur dazu, mal ein Gefühl für den Speed zu bekommen.

Klares ja. Der Speed liegt, wenn es das Netz hergibt, immer an. Theoretisch könnte ich damit Netflix in 4K/Ultra HD streamen. Das mache ich nicht, das Beispiel dient nur dazu, mal ein Gefühl für den Speed zu bekommen. Keine Nutzung außerhalb der EU – stört dich das? Nein. Das wird ja klar von fraenk kommuniziert und sollte ich das benötigen, kommt für den Urlaub eine Auslands-E-SIM ins iPhone.

Nein. Das wird ja klar von fraenk kommuniziert und sollte ich das benötigen, kommt für den Urlaub eine Auslands-E-SIM ins iPhone. WiFi Calling / WLAN Call – wie zuverlässig funktioniert das? In meinem Fall zu 100 %. Sobald ich im WLAN eingeloggt bin, kann ich das Feature nutzen und ich möchte es nicht mehr missen wollen. Der Mobilfunkempfang Indoor schwankt doch ab und an, darüber muss man sich keine Gedanken mehr machen.

In meinem Fall zu 100 %. Sobald ich im WLAN eingeloggt bin, kann ich das Feature nutzen und ich möchte es nicht mehr missen wollen. Der Mobilfunkempfang Indoor schwankt doch ab und an, darüber muss man sich keine Gedanken mehr machen. Kann man den Code BAEM und einen Freunde-Code kombinieren, um noch mehr Datenvolumen zu erhalten? Nein, das funktioniert nicht. Der Code BAEM ist technisch gesehen ein Freunde-Code.

Nein, das funktioniert nicht. Der Code BAEM ist technisch gesehen ein Freunde-Code. Kann ich mich selbst mit einem Freunde-Code „werben“ und somit zweimal den Tarif mit mehr Volumen nutzen? Offiziell nicht, dafür ist das Programm nicht gedacht. Hier sollte man den Code BAEM nutzen.

Offiziell nicht, dafür ist das Programm nicht gedacht. Hier sollte man den Code BAEM nutzen. Kann ich meinen PayPal-Account nachträglich ändern? Ja, über den Support oder in Kürze auch über die App (unter Android klappt es bereits)

Ja, über den Support oder in Kürze auch über die App (unter Android klappt es bereits) Funktioniert die E-SIM für Pixel-Geräte oder die Apple Watch? Nein.

Dann gibt es noch eine kleine Ergänzung zu „fraenk for friends“, die ich von fraenk erhalten habe. Kann ja durchaus vorkommen, dass folgendes passiert.

Meine Frage an fraenk war:

Es können max. 10 GB Volumen damit erreicht werden. Kündigt ein Freund vor 6 Monaten, geht 1 GB verloren. Was passiert, wenn ich z.B. 6 Freunde geworben habe, der erste aber nach 4 Monaten geht. Rückt das 1 GB von Freund 6 dann nach?

Die Antwort von fraenk lautet:

Das funktioniert so leider noch nicht. Wenn einer deiner geworbenen Freunde seinen fraenk Vertrag vor dem Ablauf von 6 Monaten kündigt, wird dir der 1 GB extra wieder abgezogen. Wenn du über die 10 GB Grenze hinaus weitere Freunde geworben hast, wird der Vorteil nicht automatisch für dich nachgebucht, nachdem du den 1 GB verloren hast. Du kannst allerdings jederzeit nochmal einen neuen Freund werben, für den du dann nochmal +1GB obendrauf bekommst. Aber danke für die Frage, das ist ein guter Punkt und wir bei fraenk finden auch, dass es eine smarte und faire Lösung wäre. Solange dieses Nachrück-Prinzip noch nicht automatisch funktioniert, können sich Kunden aber einfach im Service-Chat melden, uns auf den zusätzliche geworbenen Freund aufmerksam machen und sich die GB wieder bis zur Oberkante von 10 GB aufstocken. Ich hoffe, das hilft die erst einmal weiter.

Gut, hätten wir das also auch geklärt.

Übrigens: Befindet man sich im Mobilfunknetz, weist der Speedtest in der MeinMagenta-App explizit darauf hin, dass im Netz der Telekom kein Datenvolumen für die Nutzung angerechnet wird. Ich habe das geprüft und kann das erwartungsgemäß auch für fraenk so bestätigen.

Wer also die Performance des Netzes checken möchte, muss dafür kein Datenvolumen verballern. Zu finden ist die Funktion in der App unter: Menü „Service“ unten → Internet zuhause → Speed-Test starten.

Ansonsten bleibt nur zu sagen: Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Tarif, an kleinen Details darf fraenk gerne noch schrauben und ich greife das Thema wieder auf, sobald sich etwas bei dem Angebot oder an meiner Nutzung ändert.

Ihr habt weitere Fragen? Zögert nicht, diese in den Kommentaren zu platzieren.

