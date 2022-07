fraenk Mobilfunk: SpeedOn-Sperre einrichten lassen

Der Mobilfunkanbieter fraenk erfreut sich großer Beliebtheit, denn er vereint Mobilfunk in einem guten Netz mit überschaubaren Kosten. Von daher greifen wir das Angebot regelmäßig auf.

Da wir immer mal wieder über fraenk berichten, erreichen uns auch Fragen zu diesem Anbieter. In der Regel können wir dabei auf die FAQ verweisen, die bei fraenk recht umfangreich ausfallen. Manche Themen gehören in den Bereich „gut zu wissen“, die greifen wir daher gesondert auf. So auch die SpeedOn-Sperre.

Ist das Inklusivvolumen bei fraenk verbraucht, können 2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat nachgebucht werden. Nun eignet sich der Tarif aber nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder, daher liegt die Frage nach einer Sperre dieser Nachbuchmöglichkeit nahe. Und ja, das funktioniert.

Das Nachbuchung von Extra-Daten (z.B. für Kinder) kann man sperren lassen. Fraenk sagt dazu „Melde dich einfach im Service-Chat und bitte um eine SpeedOn-Sperre.“

fraenk Mobilfunk – Tarifdetails auf einen Blick

5 GB Daten (+ 1 GB dauerhaft als Freunde-Bonus-GB; Code siehe Kommentare) mit max. 25 Mbit/s im Download (LTE 25) + 10 Mbit/s im Upload

Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal

, Zahlung per PayPal Monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis

Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) 2 GB Extra-Daten für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat nachbuchbar

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) oder außerhalb des EU-Auslands sind nicht (bzw. nur über WLAN Call) möglich

Ich selbst bin selbst zufriedener Kunde bei fraenk. Einige Details zu meinem Tarifwechsel hatte ich im letzten Jahr bereits im Blog platziert. Der Anbieter ist wie gesagt im Netz der Telekom angesiedelt und wird technisch von Congstar realisiert.

PS: Ihr könnt wieder gerne eure fraenk Freunde-Codes (ohne Links) in den Kommentaren platzieren. Wir haben damit kein Problem und in der Vergangenheit wurde der ein oder andere Code eines Lesers bereits genutzt.

