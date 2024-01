fraenk Mobilfunk kürzt den Freunde-Bonus

Nur noch heute gibt es beim Mobilfunkanbieter fraenk 3 GB extra, wenn man von einem Freund geworben wird. Nun deutet sich an, wie es danach weitergeht.

Für jeden „Freund“ bekommt der Werber und auch der Geworbene bei fraenk den gleichen Datenbonus. Das bedeutet: Wird ein neuer fraenk-Tarif mit dem Freunde-Code eines Bestandskunden erfolgreich aktiviert, profitiert auch dieser und erhält mehr Datenvolumen pro Monat. Gutgeschrieben wird der Bonus für bis zu 15 Freunde.

Der persönliche Freundschaftscode ist für Bestandskunden in der fraenk-App hinterlegt (Rubrik: „fraenk for friends“). Im letzten Jahr wurde die Freunde-Aktion massiv aufgewertet, sodass es jeweils + 3 GB on top gab. Damit ist ab dem 1. Februar 2024 Schluss. Dann fällt die Aktion nach aktuellem Stand wieder auf das alte Niveau zurück, es gibt demnach nur noch + 1 GB Bonus.

Tipp: Wer fraenk als Neukunde über unseren Tarifrechner bucht, kann den Bonus ab Morgen immerhin verdoppeln, erhält also + 2 GB dauerhaft.

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

10 GB Daten + 3 GB dauerhaft, mit Freunde-Code – nur bis 31.01.24 und danach + 1 GB dauerhaft. Alternative: über unseren Tarifrechner gibt es nur mit dem dort angezeigten Code +2 GB dauerhaft.

Daten + 3 GB dauerhaft, mit Freunde-Code – nur bis 31.01.24 und danach + 1 GB dauerhaft. max. 25 Mbit/s im Download (LTE 25) + 10 Mbit/s im Upload

Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 7 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 2 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + 24 GB Datenvolumen für 24 h für 5 Euro nachbuchbar

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) oder außerhalb des EU-Auslands sind nicht (bzw. nur über WLAN Call) möglich

