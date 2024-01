FRITZ!OS Update wegen Huawei: AVM weicht „50-Cent-Patentklage“ aus

Huawei verlangt in Patentstreitigkeiten wie der mit AVM Gebühren von 50 US-Cent pro Gerät. AVM hat in erster Instanz vor dem Landgericht München I verloren und will in Berufung gehen.

Der genaue Preis, den Huawei AVM angeboten hat, ist aus Vertraulichkeitsgründen nicht bekannt, Experten gehen aber davon aus, dass um diesen Betrag verhandelt wird. In dem Rechtsstreit geht es um Patente von Huawei für Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7, insbesondere um Signalisierungsfelder im Wi-Fi 6-Standard.

Das Landgericht München I hat die Urteile noch nicht veröffentlicht, aber AVM wurde laut „Golem“ bereits verboten, Fritzboxen zu verkaufen, die dieses Patent nutzen. AVM hat bereits Änderungen an seinem Betriebssystem Fritz!OS vorgenommen, um den Patentansprüchen zu entgehen. Dazu heißt es von AVM:

Mit der aktualisierten Firmware vom 1. Januar 2024 für sechs Wi-Fi-6-Produkte wird der strittige Vorwurf einer Pa­tent­rechts­ver­let­zung aufgelöst. Die An­pas­sung ist für neu installierte Geräte seit dem 1. Januar 2024 aktiv. Be­stands­ge­rä­te sind davon nicht berührt und für den gewohnten Einsatz hat die ak­tu­ali­sier­te Firmware keine Auswirkungen.

Gut zu wissen: Die Vollstreckung soll keine Auswirkungen auf bereits gekaufte AVM-Geräte für Verbraucher haben.

Der Huawei-Sprecher Patrick Berger zeigte sich enttäuscht über die Weigerung von AVM, trotz der gerichtlichen Bestätigung ihrer Patent- und Lizenzierungspraxis angemessene Lizenzgebühren zu zahlen.

Huawei klagt auch gegen Netgear und Amazon wegen des standardessenziellen Patents EP3337077. Die Situation mit Amazon bleibt vorerst ungeklärt.

