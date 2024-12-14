game Mobile Charts: Diese Spiele-Apps sind angesagt – Pokémon TCG Pocket jetzt an der Spitze

Gaming

Mobile Charts: Diese Spiele-Apps sind angesagt – Pokémon TCG Pocket jetzt an der Spitze

Der game – Verband der deutschen Games-Branche e. V. setzt sich seit 2005 für die Interessen der deutschen Games-Branche ein. Der Verband erstellt monatlich Analysen, unter anderem die Auswertung der am häufigsten heruntergeladenen Spiele-Apps in Deutschland. Diese Auswertungen bieten einen Überblick über die beliebtesten Spiele und geben Aufschluss über Trends und Veränderungen im Markt.

Aktuell wurden die neuen Download-Charts für den Monat November 2024 dieses Jahres veröffentlicht. Die Liste enthält eine Mischung aus bekannten Titeln und weniger bekannten Spielen, die oft übersehen werden. Die genaue Rangfolge kann der veröffentlichten Tabelle entnommen werden, die sowohl gefragte Klassiker als auch aufstrebende Neuerscheinungen enthält.

Die Charts spiegeln die Vorlieben und das Spielverhalten der deutschen Community wider und sind ein Instrument für Entwickler und Publisher, um den Markt besser zu verstehen.

Spiele Apps Nach Downloads November 2024

Ergänzend gibt es nachfolgend noch die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland:

Game Charts Pc Und Konsolenspiele November 2024


