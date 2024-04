Game of Thrones: Neue Serie rund um John Snow ist gescheitert

HBO hatte nach dem Finale von Game of Thrones große Pläne für die Zukunft der Marke und kündigte an, dass es in Zukunft weitere Serien geben wird. Eine davon läuft mit House of the Dragons bereits und weitere Ableger wurden bestätigt.

Die meisten Serien waren Ableger und Prequels, es gab aber mit Snow schon sehr früh eine Ausnahme, denn Kit Harington sollte als John Snow zurückkehren und die Geschichte von Game of Thrones weitererzählen. Es war das einzige Sequel.

George R.R. Martin höchstpersönlich bestätigte die Idee für diese Serie im Sommer 2022, doch das Projekt ist in der Entwicklung gescheitert. Es fehlte eine „richtige Geschichte zum Erzählen“, so Kit Harington jetzt im Gespräch mit Screenrant.

Ich hatte noch nie wirklich darüber gesprochen, weil es sich in der Entwicklung befand. Ich wollte nicht, dass durchsickerte, dass es entwickelt wurde, und ich wollte nicht, dass etwas passiert, bei dem die Leute anfangen zu theoretisieren, entweder davon begeistert sind oder die Idee hassen, obwohl es vielleicht nie passieren wird. Denn in der Entwicklung betrachtet man jeden Blickwinkel und schaut, ob es sich lohnt. Und das ist derzeit nicht der Fall. Derzeit ist es vom Tisch, weil wir alle nicht die richtige Geschichte zum Erzählen finden konnten, auf die wir uns alle genug gefreut haben. Deshalb haben wir beschlossen, vorerst nicht mehr daran zu arbeiten. Es mag in der Zukunft eine Zeit geben, in der wir darauf zurückkommen, aber im Moment nicht. Es ist fest im Regal verankert.

Amazon Prime Video: Exklusive Serie „Fallout“ startet etwas früher Bei Amazon hat man es eilig, denn Fallout startet schon etwas früher als geplant bei Prime Video. Mit dem vollwertigen Trailer gab es vor ein paar Wochen das Datum, aber […]9. April 2024 JETZT LESEN →

-->