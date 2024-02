Geofencing-Funktion landet in der FRITZ!App Smart Home

Mit der neuesten Version der FRITZ! App Smart Home können Nutzer ihre Smart-Home-Geräte automatisch per Geofencing steuern.

Diese Funktion nutzt die GPS-Standortdaten von Smartphones oder Tablets, um beim Betreten oder Verlassen vordefinierter Zonen automatisch Aktionen auszulösen. Nutzer können in der App virtuelle Zonen definieren, um beispielsweise Heizkörper, Lampen und Steckdosen in bestimmten Bereichen ihrer Wohnung zu schalten. Die Geofencing-Funktion ist ab sofort in der FRITZ!App Smart Home für Android und iOS verfügbar.

apps.apple.com

play.google.com

Beliebte Anwendungsbeispiele für die Geofencing-Funktion sind das automatische Hoch- oder Herunterregeln von Heizkörpern mit dem FRITZ!DECT Heizkörperregler 302. Zusätzlich können beim Verlassen der Wohnung alle Lichter und Stromverbraucher automatisch ausgeschaltet werden.

Die Nutzer der FRITZ!App Smart Home können zudem Push-Benachrichtigungen beim Betreten oder Verlassen definierter Zonen erhalten. Voraussetzungen für die Nutzung des Geofencing-Features sind eine aktivierte Standortermittlung, eine aktive Internetverbindung sowie ein kompatibles Endgerät mit den Betriebssystemen iOS 17 oder Android 9.

Die FRITZ!App Smart Home ist eine Anwendung für mobile Geräte, die von AVM, einem deutschen Hersteller von Netzwerk- und Kommunikationslösungen, entwickelt wurde. Das System ermöglicht die Vernetzung und Automatisierung verschiedener Smart Home-Geräte wie intelligente Beleuchtung, Heizung, Steckdosen, Kameras und Sensoren.

