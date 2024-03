Ghost of Tsushima 2: Neues PS5-Spiel soll 2024 gezeigt werden

Sony könnte große Pläne für Ghost of Tsushima in diesem Jahr haben, denn wie man hört, soll Ghost of Tsushima 2 bereits im Mai oder Juni auf einem PlayStation Showcase gezeigt werden. Quelle ist ein neuer Nutzer namens „Haothors“ auf X.

Dieser hat seine Glaubwürdigkeit die Tage unter Beweis gestellt, seinen Account aber diese Woche überraschend gelöscht. So gab es die PC-Specs von Horizon Forbidden West, noch bevor Sony sie teilte, und Ghost of Tsushima soll auch für den PC kommen. Die Ankündigung könnte sogar noch diese Woche stattfinden.

Sony möchte mit der PC-Version also neue Fans anlocken, bevor man dann den zweiten Teil für die PlayStation 5 veröffentlicht und ich vermute fast, dass man das alles mit dem angekündigten Film kombiniert, der mal für 2024 im Raum stand.

Die einzige Sache, die mich skeptisch stimmt: Sony hat bereits verraten, dass man kein Spiel einer bekannten PlayStation-Marke für das nächste Geschäftsjahr (also vor April 2025) geplant hat. Ghost of Tsushima wäre eigentlich eine große Marke.

Zeigt man also wirklich schon Ghost of Tsushima 2, auch wenn es erst Mitte oder Ende 2025 kommt? Mal schauen, aber es gibt immer mehr Hinweise für ein großes PlayStation Showcase im Frühjahr, darauf bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt.

