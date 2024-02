PlayStation 5: Sony senkt die Erwartungen für das nächste Jahr

Sony hat heute eine Prognose für das nächste Geschäftsjahr mit der PlayStation 5 abgegeben, welches im April 2024 beginnt und im März 2025 endet. Man geht bei der Hardware von einem leichten Rückgang im Vergleich zum aktuellen Jahr aus.

Trotz einer möglichen PlayStation 5 Pro rechnet Sony also mit einer sinkenden Nachfrage nach der Konsole und nennt auch einen Grund. Wir werden keine großen Spiele von den bekannten PlayStation-Marken im nächsten Geschäftsjahr sehen.

Das bedeutet nicht, dass wir gar keine neuen Spiele der PlayStation Studios sehen, aber bekannte Marken wie God of War, The Last of Us, Ratchet & Clank, Ghost of Tsushima, Spider-Man und Co. werden bis Mitte 2025 ohne neue Spiele ausgehen.

PlayStation 5: Die „letzte Phase im Lebenszyklus“

Sony rechnet also auch mit einem sinkenden Umsatz bei den PlayStation Studios und spricht davon, dass die PlayStation 5 jetzt ihre „letzte Phase im Lebenszyklus“ erreicht hat. Das muss nicht schlecht sein, die PS4 drehte am Ende so richtig auf.

Ich bin mal gespannt, was Sony für das Weihnachtsgeschäft 2024 geplant hat und hatte die Hoffnung, dass man sich einen oder zwei Blockbuster für die PS5 Pro aufhebt, aber es klingt mittlerweile so, als ob es einen Grund hat, dass es bei den PlayStation Studios so ruhig ist. Da haben sich wohl einige Spiele verschoben.

Doch keine Sorge, Sony, denn Microsoft ist da und eilt zur Rettung, denn bald gibt es die Xbox-Blockbuster für die PS5. Das ist natürlich nur etwas Spaß, aber Sony gibt auch an, dass man 2024 bei den Drittanbietern mit einem Wachstum rechnet.

PlayStation 5: Wie könnte es jetzt weitergehen?

Sony wird sich also 2024 weiter auf Drittanbieter verlassen, was in letzter Zeit auch ganz gut klappt, denn Spiele wie Final Fantasy 7 Rebirth dürften die Nachfrage wie ein AAA-Blockbuster der PlayStation Studios selbst ankurbeln. Aber Sony kennt die Roadmap der Partner und rechnet im Laufe des Jahres mit einem Rückgang.

Wir haben letztes Jahr, welches auch nicht besonders stark bei den PlayStation Studios war, gehört, dass sich viele Projekte länger als geplant verzögern. Ich hätte daher 2024 mit einem Blockbuster-Feuerwerk gerechnet, aber es kommt später.

Das aktuelle Jahr könnte also eine kleine „Pause“ für die PlayStation 5 werden, für die Zukunft mache ich mir aber keine Sorgen, denn 2025 wird sicher wieder mehr kommen und dann steht auch GTA 6 an, was nochmal ein ganz anderes Level ist.

Eine PlayStation 6 steht erst für 2028 im Raum, vermutlich wird es also wie bei der PlayStation 4 sein, die erlebte kurz vor der PlayStation 5 auch eine Hochphase.

Doch ich bin gespannt, wie Sony die mögliche PlayStation 5 Pro vermarkten wird, wenn es keine bekannte Marke der PlayStation Studios zum Launch gibt. Sowas ist sehr ungewöhnlich bei neuer Hardware und war vermutlich auch anders geplant.

