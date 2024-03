Gigabit-Geschwindigkeiten in Berlin: Telekom erreicht neuen Meilenstein beim Glasfaserausbau

Die Deutsche Telekom hat einen weiteren Meilenstein beim Glasfaserausbau in Berlin erreicht und 500.000 Haushalte und Unternehmen mit reinen Glasfaseranschlüssen bis ins Haus (FTTH) mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde versorgt. Der Ausbau erfolgte in mehr als 60 Ausbaugebieten in allen Berliner Bezirken und umfasste 370 Neubauprojekte sowie mehr als 30 Gewerbegebiete.

Die Telekom plant, bis Ende 2024 weitere 180.000 Glasfaseranschlüsse in Berlin zu realisieren, mit Schwerpunkten in den Bezirken Lichtenberg, Pankow, Treptow-Köpenick und Reinickendorf. Ziel ist es, bis 2026 eine Million und bis 2030 zwei Millionen Glasfaseranschlüsse in Berlin zu erreichen, um nahezu alle Haushalte und Unternehmen der Stadt mit Gigabit-Geschwindigkeiten zu versorgen.

Darüber hinaus positioniert sich Berlin als Pilotstadt für die XGS-PON-Technologie, die bis zu 2 Gigabit pro Sekunde ermöglicht. Die Telekom bietet dafür den neuen Tarif „MagentaZuhause 2000“ an und will damit bis Ende 2024 bis zu 100.000 Haushalte erreichen.

Entscheidend für den Ausbau ist die Zusammenarbeit mit der Berliner Wohnungswirtschaft, denn Berlin ist die Mieterstadt Nummer eins in Deutschland.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Tarif buchen. Auf telekom.de/schneller kann man wie üblich prüfen, ob der eigene Anschluss bereits vom Ausbau profitiert hat.

