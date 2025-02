girocard schießt scharf gegen die Konkurrenz

Die EURO Kartensysteme GmbH zeichnet sich im Auftrag der Deutschen Kreditwirtschaft für die girocard verantwortlich. Aktuell schießt man in einer größer angelegten Kampagne gegen die Konkurrenz.

Die Botschaft ist klar und die Zielgruppe auch. Unter anderem über Social Media und auf einer eigens eingerichteten Website teilt die girocard ordentlich aus, und zwar gegen sämtliche andere Bezahlkarten wie beispielsweise Visa, Mastercard oder American Express. Denn mit der Konkurrenz würde man als (kleiner) Händler nur „Geld verbrennen“. In Videoform schaut das dann so aus:

Schaut man in die Werbedetails bei Instagram, sieht man, wer die Zielgruppe sein soll. Interessierte User und vor allem Kleingewerbetreibende. Im Grunde soll die ganze Kampagne dafür sorgen, dass man sich als Nutzer schlecht fühlt, wenn man keine girocard nutzt. Anders lässt sich die Botschaft der dargestellten Händler, die unter heftigen Gebühren leiden würden, wenn man keine girocard nutzt, nicht interpretieren.

Was ich als Kunde davon halten soll, ist mir nicht ganz klar. Entweder bietet ein Händler alle Zahlungsmöglichkeiten an und ich kann frei entscheiden, welche ich nutze, oder er bietet nur Barzahlung oder nur girocard an und dann kaufe ich dort einfach nicht ein. Für die Kostenkalkulation der Händler sind nicht die Kunden verantwortlich.

Wer sich für die Kampagne bzw. die Argumente der Kampagne interessiert, findet alle Details auf der begleitenden Website.

An diese Zielgruppen wird die Kampagne ausgespielt:

