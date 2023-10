AVM startet neues FRITZ! Labor für vier FRITZ!Box-Modelle

AVM startet ab sofort ein neues FRITZ! Labor, um die Entwicklung im Bereich der Glasfaseranschlüsse voranzutreiben. Auch der Umstieg von DSL auf Glasfaser soll einfacher werden.

Für vier Modelle, darunter die FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX, stehen neue Labor-Updates für die Tests zur Verfügung. Das neue FRITZ! Labor dient wie üblich als Vorbereitung für das kommende FRITZ!OS 7.70 für die genannten Modelle. Zum neuen Update heißt es unter anderem:

Die FRITZ!Box 5590 Fiber und 5530 Fiber, die sich dank der Routerfreiheit direkt am Glasfaseranschluss einsetzen lassen, holen schon heute das Maximum aus jeder Leitung. Sie verfügen über ein integriertes Glasfasermodem, so dass sich der Einsatz eines zusätzlichen Modems erübrigt. Die Vorteile sind mehr Performance und weniger Stromverbrauch. Und auch Provider profitieren mit den FRITZ!Box-Fiber-Modellen und dem neuen Labor von mehr Informationen über die Leitung und Verbindungsqualität. Denn mit dem FRITZ! Labor erhalten die beiden Modelle eine innovative Glasfaserübersicht auf der Benutzeroberfläche. Anwender können darüber alle wichtigen Informationen zum Anschluss, der Geschwindigkeit sowie zu Verbindungstyp und -qualität ablesen.

Umstieg von DSL auf Glasfaser soll einfacher werden

Zudem vereinfacht sich mit dem FRITZ!Labor die Anschaltung einer FRITZ!Box Fiber an immer mehr Providern wie Deutsche Telekom, 1&1, Deutsche Glasfaser, Vodafone, O2. Bei einem Umstieg von DSL auf Glasfaser kann die vorhandene FRITZ!Box am zusätzlichen Glasfasermodem einfach weitergenutzt werden.

Die neue Laborversion für FRITZ!Box 7590 AX und 7530 AX bietet für genau diesen Einsatzzweck mehr Hilfestellungen für eine reibungslose Erstinstallation bei den verschiedenen Providern.

Darüber hinaus arbeitet AVM an einem Einrichtungsassistenten für die MyFRITZ!-App, der die Inbetriebnahme von FRITZ!Boxen an Glasfaser- und DSL-Anschlüssen erleichtern soll. Dieser „Wizard“ soll in Kürze für iOS und Android verfügbar sein und die einfache Einrichtung von FRITZ!Boxen über Smartphones oder Tablets ermöglichen.

Neue Leistungsmerkmale auf einen Blick

FRITZ! Labor für beliebte FRITZ!Box Modelle für den Glasfaseranschluss

Neue Features und Vorteile bei integrierten Glasfaser FRITZ!Box Modellen

Vereinfachter Anschluss der vorhandenen FRITZ!Box an ein Glasfaser-Modem

Noch einfacher Einrichten an vielen Glasfaseranschlüssen mit neuer Smartphone App

Neue Glasfaserübersicht für FRITZ!Box Fiber (mehr dazu)

Ersteinrichtung Ihrer FRITZ!Box per MyFRITZ!App iOS & Android für 7590 AX und 7530 AX (mehr dazu)

Tipp: Neu und für alle Modelle ab 7.57 bereits verfügbar: Energieanzeige für FRITZ!DECT 200 und 210 (mehr dazu)

Eine komplette Übersicht zu den Neuerungen, Verbesserungen und Änderungen in diesem Labor finden Sie unter „Neues/Verbesserungen“.

Nicht vergessen: Eine Labor-Firmware sollte nicht auf Produktiv-Systemen eingesetzt werden. Zudem sollte zwingend an ein Backup vor dem Einspielen der neuen Firmware auf der FRITZ!Box gedacht werden. Wie man die Laborversion auf das offizielle FRITZ!OS zurücksetzt, könnt ihr bei uns im Blog erfahren.

