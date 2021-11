Gmail für iOS bekommt ein neues Widget

Google war vor einem Jahr relativ schnell, als man ein erstes Widget für Gmail via Update lieferte. Es gibt allerdings nur dieses eine Widget und nur eine Größe und das Widget kam bei den iOS-Nutzern gar nicht so gut an – daher gibt es ein neues.

Google zeigt neues Gmail-Widget

Wie Google diese Woche mitgeteilt hat, wird man in den kommenden Wochen ein neues Widget für iOS verteilen. Das entspricht dann auch dem Widget, welches wir von Android kennen. Google hat auch schon eine kleine Preview veröffentlicht:

Das neue Widget für Gmail zeigt euch also in Zukunft drei Mails von eurem Gmail-Posteingang an und es gibt die Option, um direkt eine Mail zu schreiben. Dieses Widget wird übrigens das alte Widget ersetzen – falls es das gefällt, habt ihr Pech.

Langfristig würde ich mir als Gmail-Nutzer auch mal mehr Optionen und vor allem Größen für die Widgets wünschen. Ich nutze kein Gmail-Widget, weil ich keine großen Widgets auf dem Homescreen möchte. Eine kleine Version mit einer kleinen Preview der letzten Mails würde ich mir aber durchaus auf dem Homescreen ablegen.

